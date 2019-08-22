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HINCAL ULUÇ
22 Ağustos 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Üç Silahşörler!.

Yaz başından beri ilk, belki de son defa bir Bodrum resmine gıptayla baktım. Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantuğ.. Türk sahne, perde ve ekranlarının üç unutulmaz yıldızı yan yana, teknedeler.. Selçuk'un kolları, ötekilerin omuzlarında..
Üçü de dostumdur.
Üçünü de çok severim, çok görüşemezsek de.. Yıllar evvel ben de bir defa aralarına karışmıştım, Mehmet'in yazlık evinde..
Ne harika gün geçirmiştik..
Tatili tatil yapan, güneş ve deniz değildir.. Onlar her yerde var..
Güzel yapan, unutulmaz yapan "Gene yapalım" dedirten, dostlardır, dostlarım!.
Dostlar!.

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