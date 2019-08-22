Ne kolay oldu magazin gazeteciliği.. Her yaz ayni şeyleri yaz kere yaz..

40 liraya ayran.. 50 liraya lahmacun..

İsimler değişiyor..

Efendim Çağla Şikel 40 liraya ayran içmiş, gittiği Beach'te..

Cemil İpekçi, halk plajına gitmiş, kendi şezlongunu açmış, yanında getirdiği ayranı içmiş..

İyi ya işte.. İyi ya işte, hâlâ haber yazdığını ve yorum yaptığını sanan dostlarım iyi ya..

Ayrana 40 lira verirsen, iki metre ötende Çağla Şikel uzanır.

Bakkal fiyatı 3 lira verirsen de Cemil İpekçi..

Fiyat farkı bundandır, öğrenin artık!.

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Şaka bir yana ne zamandır görüşmüyoruz.. Sesin soluğun da çıkmıyor.