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HINCAL ULUÇ
22 Ağustos 2019, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Öğrenemedik gitti!.

Ne kolay oldu magazin gazeteciliği.. Her yaz ayni şeyleri yaz kere yaz..
40 liraya ayran.. 50 liraya lahmacun..
İsimler değişiyor..
Efendim Çağla Şikel 40 liraya ayran içmiş, gittiği Beach'te..
Cemil İpekçi, halk plajına gitmiş, kendi şezlongunu açmış, yanında getirdiği ayranı içmiş..
İyi ya işte.. İyi ya işte, hâlâ haber yazdığını ve yorum yaptığını sanan dostlarım iyi ya..
Ayrana 40 lira verirsen, iki metre ötende uzanır.
Bakkal fiyatı 3 lira verirsen de ..
Fiyat farkı bundandır, öğrenin artık!.

***
Şaka bir yana ne zamandır görüşmüyoruz Sevgili Cemil.. Sesin soluğun da çıkmıyor.
Ne alemlerdesin?.

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