"Seri'nin atıldığı dakikaya kadar muhteşem oynadık" demiş Fatih Hocam, sabah gazetemde okudum..

O sayfanın başında ben olsam, bu lafı manşete çeker ve "İşte Galatasaray niye dökülüyor, anlayın" derdim..

O Utanç futbolunu "Muhteşem" zanneden bir hocan varsa, iyi futbol oynaman mümkün mü?.

Peki bizim manşette ne vardı?.

Fatih Terim'e ful destek..

"Bu sonuç Seri'nin ihanetidir!." İmza da Levent Tüzemen.. Sevgili kardeşim, Sabah Spor'un 1 nolu Galatasaray yazarıdır..

Galatasaray'ın ve Konyaspor'un oynadıkları, daha doğrusu Fatih Terim ve Aykut Kocaman gibi iki Hoca'nın takımlarına verdikleri "Utanç Taktikleri" ve oynattıkları "Utanç Futbolu"nu, NTV'de Rıdvan Dilmen, bu iki Hoca ile hafif de dalga geçerek nasıl anlattı, izlemediyseniz yazık..

NTV, bu analizi daha önceden duyurarak tekrar yayınlamalı.. Ya da internette NTV sitesine girerseniz, orda vardır, bulun dinleyin.

Terim de, Kocaman da dinlesin.. Levent Tüzemen Kardeşim de..

İlk yarı Galatasaray yüklenmiş..

Konyaspor 11 kişi ile kendi 18'i etrafına kümelenmiş.

Ne yapacaktı, yüklenmeyip?.

Lyundama, Donk ve iki bek, kendi sahalarında da oturup çay mı içeceklerdi?.

Mecburen santranın hatta 10 metre de ötesine kadar çıktılar.. 10 metre geride Muslera bekliyordu zaten Yani..

Aykut Hoca'nın o rezil "Futbolu öldürme" taktiği ile 18'e kapanması yüzünden mecburen çıktı Galatasaray. Yoksa bastırdı, yüklendi, ezdi falan değil..

Aykut Hoca, Hoca olsa, Denizlispor'un hücum pres yaparak Galatasaray'ı nasıl perişan ettiğini görür, ona göre bir oyun planı yapardı. Ama Kocaman'ın minnacık yüreğinde, böyle şey yok. Rakip kim olursa olsun, İster Barcelona, ister Çatladıkapıspor, kendi 18'i üzerine çekiliyor ve bekliyor..

Konya yönetiminde "Sana bunca parayı bu rezil futbol için mi veriyoruz" diyen de çıkmıyor.. Geçen sezonun ikinci yarısında 17 maç oynamış Konya.. 17 maçın 12'si berabere.. 4'ünde mağlup. Sadece 1, yazı ile "Bir" galibiyeti var, bu ülkenin en iyi seyircisi ve en güzel stadına sahip kentin. Hocasının oynattığı, daha doğrusu, oynatmadığı, öldürdüğü futbol bu.. Alay eder gibi..

Aykut Hoca, maçı satmak için elinden geleni yaptı da, Fatih Hocamın cevabı ne oldu?.

İkramı aynen reddetmek..

Zerre futbol oynamayan ve yaptığı değişiklikle oynayan sağ kanadı da öldüren Fatih Hocam, İlahi adalet, hem de ne sahtekar Ali Turan'ın ayağına çarpıp, Serkan'ı kontrpiyede bırakan topla öne geçer çekmez, klasik Fatih Terim, yani Aykut Kocaman futboluna döndü.

Seri'nin ihaneti falan palavra..

Golü 60'da attı Galatasaray ve hemen kendi 18'i etrafına kapandı ve yan toplara başladı. Muslera da zaman çalma özgürlüğünü sonuna dek kullandı. Seri 74'te atıldı.. O 15 dakikayı yayınlasın Bein, sadece o 15 dakikayı.. Konya kapalı savunmadan vazgeçmiş ve açılmışken, Galatasaray coşkun seyircisi önünde farka gidecek oyuna mı dönmüş, yoksa "Kocaman Futbolu"na mı?.

Golü de aynen Kocaman gibi yedi Terim de.. 18 içinde 18 kişi olunca, birisine çarpan (Donk) top savunmayı şaşırtan asist oldu ve Konyalı nerdeyse boş kaleye vurdu.

Utanç futbolu da, "Korkak bezirgan, ne kar eder ne ziyan" atasözüne uygun, korkakların aslında bir puanı ziyan ederek, kalan iki puanı da paylaşmasıyla son buldu.

90a'da programım olmasa, bu Galatasaray'ı bana, sırtıma kaleş dayayarak dahi izletemezler..

Bir gecemi ziyan etmeye değmez, çünkü.