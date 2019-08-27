Galatasaray, oynadığı futbola layık formayı giydi ve adını da buldu..

Pizzaspor!.

Muhteşem Mustafa Cengiz yönetimi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımın göğsüne adını yazdıracak başka sponsor bulamadı, iyi mi?.

Bir Galatasaray üyesi pizzacı varmış. O acımış kulübün haline de, pizzacının adını yazıp çıktılar Ali Sami Yen'e..

Hiç sıkılması olmayan Başkan Mustafa Cengiz de "Ne varmış, pizzacıda.. Bir zamanlar da boyacı adı vardı" dedi.

DYO'nun bu ülkenin en önemli sanayi şirketi ve özellikle Ege'nin, en büyük, en yaygın holdingi olduğunun farkında bile olmadan..

Yahu Mustafa, senin işin benzincilik.

Hem de Shell satıyorsun. Onu da söylesene..

Bir zamanlar "Bir benzinci adı vardı" desene..

18 milyon lira vermiş, pizzacı Mustafa Başkan'a..

Nedir, söyleyeyim..

Hani Mustafa Başkan, geçen ocak ayında müthiş bir transfer yapmıştı..

Diagne..

İşte Galatasaray resmi sitesinden rakam..

Diagne'ye ödenen para 10 milyon euro..

Yani, 64 milyon lira.. Şampiyonlar Ligi takımının forma reklamı ile Diagne'nin dörtte birini alamazsın ama, Allahı var, satmak için çırpınıp da müşteri bulamadığın bu "Büyük" santrforun bir yıllık maaşını ödeyebilirsin. Cengiz'in imza attığı sözleşmede yıllık maaş 2 milyon 350 bin euro çünkü..

Bakar mısınız?.

Galatasaray formasının pizzaları ile sadece ve sadece Diagne'nin maaşı ödenecek.

Galatasaray'ın yönetimi de işte bu!.

Hani dünyanın başka hiçbir kulübüne nasip olmayan bir güzelliği ve serveti, Galatasaray Adası'nı da bilerek, kasten ve resmen yok eden Yönetim tabii 18 milyona, 18 bin takla atar!.