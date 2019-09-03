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HINCAL ULUÇ
03 Eylül 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bu polisler bizim evlatlarımız..

Kızıyoruz, söyleniyoruz, yerden yere vuruyoruz, ama eninde sonunda bizim içimizden çıkan, bizim çocuklarımız onlar..
Rütbesiz polislerden söz ediyorum.
Adam gibi eğitim vermeden bellerine silah takıp sokağa saldıklarımızdan.
Son iki gün içinde, iki ayrı şehirde, dört ağır yaralandı, birisi öldü.
Hepsi, ihbar üzerine şüpheli bir şahsı aramaya gitmişlerdi.
Eğitimi bırakın. Polis filmi izletseler öğrenir bunlar, şüpheli şahsa nasıl yaklaşılacağını.
Yahu bir polis, eli bıçaklı adamın bıçak mesafesine, korumasız, önlemsiz girer mi?. İşte herif, gencecik polisi bıçaklayıp öldürmüş..
Bu kaçıncı vaka ?.. Bu kaçıncı vaka Emniyet Genel Müdürleri?.
Şimdi bakın..
1. Polis böyle durumlarda ne yapacağını bilmiyor, "Selamın aleyküm ağalar" diye mahalle kahvesine dalar gibi, şüpheli, meçhul adamın yanına gidiyorlar.
2. Polisimizin silahını ne zaman, nasıl kullanacağı, kullandığı zaman hangi şartlarda sorumlu dahi tutulmayacağı yasalarımızda yazılı değil.
Amerika'da eli silahlı adamı, polis önce vurur. Sonra da elini kolunu sallayıp gider.
Bizimkiler, kadını 52 yerinden bıçaklayan adamı iki metre ötede nasıl seyrettiler, dünya televizyondan izledi.
Amerika'da polisin biri silahını şüphelinin tam kalbine doğrultur.
"Kıpırdarsan kurşunu yersin" der, kıpırdarsa da tetiği çeker, sonra da çeker gider. Bir zabıt o kadar.
, önce bir polisin arkadaşını silahını çekerek korumaya alması, sonra ötekinin harekete geçmesi öğretilmez.
Bizde karşı taraf yaylım ateş açsa bile, karşılık veren polis mahkemelerde sürünür.
Sürüneceğini bildiği için de bıçaklanan kadını seyreder.
Ya da kahramansa, bıçaklı adamın yanına sohbete gider gibi gidip, hayatını kaybeder.
Benim bu görüp yazdıklarımı, bu ülke İçişleri Bakanları görmez mi?.
Görürler, ama aldırmazlar.
Çünkü bu ülkede "Sorumluluk" duygusu yoktur.

***
Yukardaki yazıyı dün değil, 5 yıl önce 19 Şubat 2014'te yazdım.
Niye bugün tekrarladığımı, hafta sonu tüm TV haberlerinde o korkunç görüntüleri izleyenler anlayacaktır.
Adam, genci bıçaklıyor.
Yaralarından oluk gibi kanlar akan genç boylu boyunca yerde yatıyor. Elinde bıçakla başında bekleyen adam, kimseyi yaklaştırmıyor.
Yaklaştırmadıkları arasında üç de resmi kıyafetli polis var.
Yerdeki adam bilincini kaybedip kıpırdamaz olunca adam elindeki bıçağı atıyor da, polislerimiz müdahale ediyor ama genç kan kaybından ölüyor.
Şimdi bu genci kim öldürdü?.
Eli bıçaklı kanlısı mı?.
Acz içinde olup biteni seyreden polisler mi?.
Yoksa, senelerden beri polisimize böyle durumlarda ne yapması gerektiğini bir türlü öğretmeyen, sadece " eden" kalabalıklara cop, biber gazı ve tazyikli su ile saldırma eğitimini başarı ile veren devletimiz mi?.
Şüpheniz varsa, 5 yıl önceki yazımı bir daha hatırlayın..
Bizde "Ders almak" yoktur.
Ne vardır?.
Balık beyni.. Anında unutan beyin hani!.

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