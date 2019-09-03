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HINCAL ULUÇ
03 Eylül 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pes, Ertuğrul!.

"Çanakkale'yi kim biliyor?. Dünya Troya'yı tanıyor" diyor, Ertuğrul Özkök dostum ve ekliyor.
"Çanakkale uydurma bir isim.
Nerden geldiği bile belli değil.
Çanakkale'nin adı Troya olarak değiştirilmeli.." Tabii Ertuğrul, tabii..
"Çanakkale geçilmez" bu ülkenin "Yenilmezlik, boyun eğmezlik" haykırışıdır.
Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yaratan çığlıktır!.
Onu unutturmamız gerek, en başta..
Sonra devam ederiz..
İzmir ne demek?. Symirna!.
Bodrum?. Hadi ordan.. Halikarnasus!
Tüm illerin adına bakalım..
Nevşehir ne demek?. Kapadokya!.
Van?.. Ararat!..
Kütahya!. Boş ver.. Frigya..
Trabzon?. Tövbe Yarabbim tövbe..
Allahtan Ertha Kitt söyledi de sıyırdık, değil mi, Ertuğrul?
"İstanbul, not Constantinople!."

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