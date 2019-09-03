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HINCAL ULUÇ
03 Eylül 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Muhalefet!.

Bu ülkede bazıları "Muhalefet"i fitne fesat yaratmak sanıyor. Bu yüzden en haklı muhalefetleri bile zerre etkili olmuyor zaten. "Bunların amacı bağcı dövmek" diyen millet, gülüp geçer oldu yahu!.
Pazar günü , altına imzamı attığım bir yazı yazmış, "Vay Efendim Akşener Külliye'ye nasıl gidermiş" başlığı ile..
Niye gitmesin?.
Bir parti başkanı "Muhalif" diye, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kutlamayacak mı?.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı , konuşma yapmak üzere davet edildiği Adli Yıl Açılış Töreni'ne, Külliye'de diye katılmayacak mı?.
Yahu bu milletin özlediği sahnedir, fikirleri ayrı insanların ulusal günlerde, bir olma, birlik olma günlerinde bir araya gelmeleri, el sıkışmaları, konuşmaları..
Bizim gazete mesela, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı 'ın, Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidip elini sıkarak kutladığı sahnenin resmini niye kullanmadı, hem de kimlerle el sıkışma resimlerini yayınlarken, mesela!.
Milletin özlemlerine cevap verin, beyler.. Ayıp değil!.

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