Hayır, mecaz değil sözlük anlamıyla, çarşamba günü Ertuğrul Özkök Kardeşimin köşesi "Tıraş"la doluydu.

Baştan aşağı tıraşlamış..

"Bendenizin tıraşla imtihanı.."

"Kadın da sakal tıraşı olur mu?."

"Bir erkek hayatında kaç tıraş devrimi yaşamıştır?"

"Tıraşta insan için küçük, yüz için büyük bir adım.."

En kocaman, köşenin yarısını kaplayan Tıraş yazısı da, "İnsanoğlunun Aya İlk Ayak Bastığı An"a gönderme yapan bu sonuncusu..

Ertuğrul N. Armstrong, bu yazısında, adıyla sanıyla bir ünlü jilet markasının, adıyla sanıyla yeni çıkan modelini anlatıyor.

Aya ayak basmakla eş tuttuğu bu "Jilet devrimi"ni denemiş de. Nasıl ballandırıyor o tıraşı.. Araştırmacı gazetecilik (!) de yapmış. O jileti dağıtan Uluslararası Şirketin (O da adıyla sanıyla) Türkiye temsilcisi ile de konuşmuş.

Onun laflarını da naklediyor ki, bal kaymak..

Bunların hiçbirine bir diyeceğim olmazdı.

Gazetecinin görevleri arasındadır, okurlarına gelişmeleri haber vermek, hayatını çok kolaylaştıracak yeni ürünleri tanıtmak.. Hatta alkışlar, teşekkür bile ederim..

Ederim de..

Hürriyet'in o zamanki CEO'nun gene Hürriyet adına yaptığı bir açıklama olmasaydı..

"PR departmanımız, firmalarla, parası karşılığı, haber, röportaj, yazı anlaşması yapar.

Firmanın istediği yazı, gazetede yayınlanır. Bunlara PRoje Yazılar deriz" gibi özetlenebilir, gazetenin resmi açıklaması.

Aslında buna da itiraz etmeyebilirim.

Dünya medyasının Advertoryal dediği paralı yazı türüdür bu. Ama bir koşulu vardır.

Advertoryal yazının başına mutlak "Advertoryal" ibaresi konur ve okur, o yazıyı, paralı olduğunu bilerek okur. Kandırılmaz..

Şimdi içime, Ertuğrul'un o koskoca "Tıraş" köşesi ve "Koskoca bir jilet markası, o markanın özel modeli ve o modeli Türkiye'ye dağıtan uluslararası firmayı göklere çıkaran yazısı PRoje olmasın" şüphesi düştü.

Bu şüphe, zaman zaman Ahmet Hakan'ı okurken de düşüyor, Ayşe Arman'ı da..

Çünkü CEO'su "Biz PRoje yazılar yayınlıyoruz" diyen Hürriyet, henüz, ilaç için, göstermelik bir, tek bir yazısının tepesine "Bu bir PRoje yazısıdır" ibaresi koymadı.

Ben şimdi nerden bileceğim, Tıraş'ı Ertuğrul mu yapıyor, yoksa, Hürriyet PR departmanı ısmarladı da, parasını alıp, bizi tıraşlıyor?.