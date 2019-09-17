Evet!.. Alenen resmen ilan ediyorum..

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Dostum!.

Bir açıklama yaptın, "Ana Haberler'deki şiddet, dehşet, cinayet haberlerinin, teşvik etmek ve kanıksatmak gibi iki korkunç etkisi ile mücadele etmek üzere çalışmalara başlattığını" söyledin..

Çalışmaların sürsün.. Ana haberlerin önüne, "Sınırlayıcı işaretler" konması ve bu sınırlamalara göre, yayın saatinin aile izleme saatleri dışına kaydırılması, uzun sürecek bilirim..

Ama işin o kadar cılkını çıkardılar ki, hemen kollar sıvanmalı RTÜK'te..

Hemen.. Çünkü, mevcut yönetmeliklere aykırı işler yapılıyor.

Caydırıcı cezalar mevcut yönetmeliklerle de verilebilir.

İşte örnek..

13 Eylül Cuma.. 19.45..

Kanald Ana Haber.. Artık "Sıcak Gelişme" aptallığından vazgeçilmiş.

Doğrudan Ana Haber Sunucusu ekrana geliyor ve o Sıcak Gelişme içinde verilen ve her defasında en az beş kere tekrar edilen, çoğu sosyal medya ve WhatsApp ihbar hattından elde edilmiş, içerik bilgisi taşımayan korkunç görüntüler, al baştan, sil baştan tekrar edilerek, çocuklar ekran başındayken yayınlanıyor.

Yazdığım, adı, sanı, saati ile yazdığım bülteni(!) izle ve RTÜK Ceza Talimatnamesinin kaç maddesiniihlal edildiğini gör.

Sonra beni arayabilirsin.

Konuşuruz!.