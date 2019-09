Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir şey var.. Vahdettin Engin fevkalade değerli bir eğitimci.

Bu eğitimci, Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne atandı. Adı geçmeye başladığı zaman kıyamet koptu, tartışma başladı. Her kafadan bir ses çıktı. Şimdi sessizlik var.. Her şey normale döndü..

Güya!.

Neden "Güya?."

Çünkü..

Çünkü ortada Galatasaray Kulübü tüzüğü var.

O tüzüğün de kulüple Lise arasında organize bağ kurmak için tüzüğe konan ve halen yürürlükte olan bir maddesi var..

"Galatasaray Lisesi Müdürü, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir." Yani, Galatasaray Kongresi toplanır, başta Başkan Mustafa Cengiz tüm yönetimi devirebilir, nitekim devirdi de..

Mustafa Başkan şimdi "Yürütmeyi durdurma" kararlarıyla göreve devam edebiliyor..

Ama o kongre Vahdettin Engin'i değiştiremez. Kim giderse gitsin, kim gelirse gelsin, Bay Engin, Galatasaray'da her yönetimin üyesi kalacaktır. Lise Müdürü kaldıkça.. Ve o tüzük maddesi orda durdukça.

Buna da "Normal" der misiniz?.

O zaman şuna gelelim.

Galatasaray Kulübü tüzüğü gereği, Galatasaray Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi durumuna gelen Vahdettin Engin, Fenerbahçeli.. Fenerbahçe kongre üyesi üstelik.. Öyle Fenerli..

Hala "Normal" diyeniniz var mı?.

Efendim Vahdettin Engin, liseye müdür atanınca Fener kongre üyeliğinden istifa etmiş.. O neye yarar?. Gidip Ali Koç'a oy atamaz, o kadar. Ben de istifa ettim, Galatasaray kulübü üyeliğinden.

Galatasaraylılığıma halel geldi mi?.

Efendim Vahdettin Engin, Galatasaray Yönetim Kurulu toplantılarına da katılmayacakmış..

Tüzük kapı gibi. Ötesi bir şahsın, yarın geri alabileceği, her an cayabileceği bir laf..

Galatasaray Camiasında bu atamayı hala normal karşılayanlar var.

Başta Fatih Altaylı kardeşim "Normaldir" diyenler, hemen imza toplasınlar.

Hemen tüzük kongresi yapsınlar ve derhal bu çağ dışı maddeyi yürürlükten kaldırsınlar.

Tabii, bugünkü Galatasaray Lisesi artık eski Galatasaray Lisesi olmadığına göre, Liselilere kulüpte ayrıcalık tanıyan tüm maddeleri de kaldırsınlar.

Yaparlar mı?. Güldürmeyin beni..

Yapmazlarsa, herkes bilsin..

Bugün Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda bir Fenerbahçeli var!.

Bu yönetim, o Fenerli'nin keyfine kalmış!.