İstanbul'da olanlar, bu hafta sonu yolu düşenler ve hayvan sevenler, vaktinizi ayırın ve yarın, cumartesi ve pazar, yolunuzu o cennet Bebek Parkı'na düşürmeye bakın.

Türkiye'nin ilk Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali "Petival" başlıyor..

"Pet" evcil hayvan demek. Festival, biliyorsunuz. Petival, bu ikisinden türetilmiş şirin bir sözcük..

Ne mi var, Petival'de..

Uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, şovlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlence..

Cem Yılmaz'ın son filminde de rol alan, dizi ve reklamların "ünlü" köpeği Mithril ve Fi, Kızım, Leke gibi dizilerin oyuncu köpeği Jason'la şovlar var.

Çocuklarınızı mutlak götürün. Onlar için doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik katılabilecekleri masal söyleşisi, patili dostlarıyla oynayabilme fırsatı var.

Var oğlu var işte..

Bebek ve dünya tatlısı hayvanlar arasında harika saatler sizi bekliyor.

"Koşun" önerim size, teşekkürlerim, Beşiktaş Belediyesi'ne..