Efendim, bu vesileyle duydum. Ülkemde Tisva diye bir vakıf varmış. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı..

Bir açıklama yapmış. "Türkiye serpme kahvaltıdan yılda 1 milyar lira zarar ediyor" diye.. Sosyal medyada anında zirve yapmış. (TT dedikleri karın ağrısı yani). Bizim medyada bir tartışma.. Başı da iki Hürriyet yazarı çekiyor.

Cengiz (Semercioğlu) işi nerdeyse "Serpme Kahvaltıyı yasaklayın"a vardırmış hemen.

Savaş Özbay ise, 1 milyar zarar lafının nasıl palavra olduğunu, mantık ve matematikle kanıtlayan enfes bir yazı kaleme almış.

Anladınız. Ben Savaş'ın yanındayım.

Geçin serpme kahvaltının aileyi bir araya getirme, cep laneti yüzünden unuttuğumuz sosyalleşmeye dönüş sağlamaya katkısını..

Dahası.. Serpme kahvaltıda artanlar atılmıyor.

Hayvan barınaklarına gidiyor. Yani o parayı verebileceklerin cebinden hayvanlar besleniyor. Bu bir..

İki.. Bu "İsraf.. Tasarruf" laflarının ekonomik yönüne bakan var mı?.

O serpme kahvaltı sofrasında, sizin lafınızla diyelim ziyan olanlar yüzünden kaç insan, kaç aile geçiniyor?.

Sofraya konan çiçek, kırılan tabak, bardak, fincan, yenmeyen, artan yiyecekler şey, yani "İsraf" dediğimiz her şey, kaç sanayi, kaç tarım işçisinin iş ve ücret imkanı oluyor, bir düşünsenize..

Ekonomik gücü olanlar tüketmezse, gücü olmayanlar nasıl iş bulacak?. Tüketim olmazsa, üretim olmaz. Üretim olmazsa, işçiye ihtiyaç olmaz.. Sokrates Mantığı yahu!.

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