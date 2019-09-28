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HINCAL ULUÇ
28 Eylül 2019, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Y eni Asır'a gazetesinden başka her şey olduğu için kızıyorum ya.. Ne varsa gene eskilerde var. Bu hafta Cumartesi ekinde Gürkan Ertaç'ın köşesini keyifle okudum. İkiz Futbolcular üzerine yazmış. Bir anı nakletmiş. ve Şota ikizleri yeni transfer olmuşlar, 'a... Arçil oynuyor. Seyirci beğenmiyor. Mırın kırın.. Başkan işin içine kendi adı da karışmaya başlayınca, kulübeye haber yollayıp.. Arçil'i kenara aldırıyor.. Yerine Şota girerken, bir seyirci ayağa kalkıp başkana haykırıyor. "Yapma be Başkan!. Aynı adamdan iki tane mi aldın?. Gitti kulübün paraları!.."

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