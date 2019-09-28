"Neslican kim" dememe gerek var mı?. O genç kızı bu ülkede herkes biliyor, tanıyor ve seviyor artık.. İyi de ediyor.. O muhteşem savaşçı, yaşattığımız sürece hepimize örnek, hepimize lider olacak..

Kuzenim Peter Kışlalı, Kansersiz Yaşam Derneği Genel Müdürü, yıllardır.. Bütün hayatını bu ideale adadı. Kanser'in tedavi ile iyileşecek bir hastalık olduğuna inanıyordu. Derneği ile bu inancın gösterdiği yolda yürüdü.

Neslican'ı bir de Petek yazdı, sizler için!.

Buyrun okuyun.. Okutun.. Kesin çantanız, cüzdanınızda dursun. Çıkarın, gösterin.

Okusunlar.

Kanser "Son" değildir. Siz "Son" demedikçe..

***

***