Burnumuzun dibindeki Katar'da, Olimpiyatlar ve Dünya Futbol Şampiyonası'ndan sonra, dünyanın en ilgi çeken spor olayı, Dünya Atletizm Şampiyonası var. Dünya televizyonlarında reyting rekoru kırılıyor.

Dünya gazeteleri ekiplerle izliyorlar.. Manşetlerden giriyorlar..

Peki Türkiye?.

Bir gazete bir tek kişi göndermemiş..

Göndermeyi bırak, televizyondan izleyip dahi yazma gereği duymuyorlar..

Türkiye Şampiyona'ya 20 atletle katıldı. Bunlar kim bilen var mı?.

Yazan oldu mu ki bilesiniz?. Peki, ilk üç günde neler oldu, biz neler yaptık ondan haberiniz var mı?.

Hadi gazeteler özel "kâr" kurumları..

İşleri güçleri, varsa yoksa siyaset..

Spor mu?. Fener futbol.. Galatasaray futbol..

Beşiktaş futbol.. 20 kalemden üç büyükler maçı yazılır, stattan değil, ekrandan bakarak.. Bi lokma da basket.. Gerisi yok.. Tamam!..

Peki devlet?. Benim vergilerimle maaş alan TRT'ciler kurumlarının anayasal ve yasal görevlerini biliyor, halkın spor kültür ve sevgisini arttırma görevini yapıyorlar mı?.

Ne gezer.. TRT'nin işi artık özel kanallarla sidik yarışı.. Özür mözür yok.. TRT, atv, Kanal D, Show, Fox daha kim varsa onlarla "Kim daha öteye işeyecek" yarışında..

Bu mudur?.

Dünyanın öbür ucundaki Çin'e 10 kişi ile giden TRT, Katar'a bir, tek bir spiker yollamış.. On para etmez, atletizmi bilmeyen, gözünün önündekini dahi görmeyen bir spiker..

..Ve naklen yayını, bin kanalı olan TRT, Dünya Atletizm Şampiyonası naklen yayınını TRTSpor 2'ye atmış.. Yani çöpe.. Çünkü öyle bir kanal fiilen yok..

Yeni kurulmuş, deneme yayını yapıyor..

Nerden? Çanak anteniniz varsa eğer orda ayarlayacaksınız da..

Yahu Çanak anten mi kaldı ülkede?.

Digiturk'te yok.. DSmart'ta yok.. TRT'nin herkesin evinde olan bin kanalından birinde yok..

Kimsede olmayan çanak antendeymiş.. Alay eder gibi..

Yahu, Dünya Güreş Şampiyonası'nı yayınladığınız TRT Avaz mıdır, nedir o karın ağrısına bile razıyız, ama yok..

Son anda yakaladım, gene kimsede olmayan Tivibu'da varmış.. Oradan izleyebildim.

O cahil spiker bir ara tıklım tıklım dolu tribünleri gösterip "Bu ünlü atletler daha dün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda idiler ve tribünlerde tek kişi yoktu" dedi..

Niye yoktu, efendi niye yoktu?.

O zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsveç'ten alıp Arjantin'e götürdünüz, utanmadan yalan söyleyerek..

"Bu defa alacağız Olimpiyatları" dediniz.. Hani Tokyo'ya giden Olimpiyatları.. 1993'ten beri talibiz ya.. "Kulis yapacağız" diye bir takım beyzadeleri devlet kesesinden, yani benim vergilerimle dünya gezilerinde, hem de eşleri ile dolaştırıyoruz ya..

Ben durmadan "Ağalar, paşalar, Olimpiyat tesisle değil, seyirci ile alınır. Dünyanın ilk seyircisiz olimpiyatı oluruz, bize verirlerse.. O zaman da vermezler" diye bağırdım durdum, tek başıma..

Rezil olduk Arjantin'de de..

Öyle olduk ki, bir daha da talip olmadık, şimdilik!.

1960'lı yıllarda, geçin Olimpiyat'ı, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda İnönü Stadı tıklım tıklım dolardı. Niye?. Çünkü gazeteler manşetten girerdi. Televizyonu yoktu ama radyo spor programları, gerçek spor programları hem de nasıl izlenirdi. Sulhi Garan.. Spor ve Müzik!. Jeneriğini ıslıkla çalardık, sokaklarda..

Eddie Calvert üflerdi..

TV başlayınca Arman Talay "Spor"u baş tacı yaptı. Sporun bütün güzelliklerini, Atletizm, Jimnastik, Artistik Patinaj başta hem de nasıl güzel anlatırdı TRT.. Önce Çetin Çeki, sonra Kenan Onuk.. Sonra Barbaros Talı..

Efsaneydi onlar..

Mahalle aralarında "Üç Adım Atlama Yarışı" oynayan çocukları görmüş de yazmıştım, "İşte TV'nin gücü" diye..

Sonra.. Sonra sidik yarışı işte..

Alman Ligi'ni yayınlayan TRT, futbol dışındaki tüm sporları unuttu ve de unutturdu.

O zaman tabii boş olur Türk tribünleri, Katar tıklım tıklımken..

Türkiye'nin hem de 20 atletle katıldığı şampiyona haber olmaz, TRT en izlenmeyen kanalda, bir habercilik ve atletizm cahili spikerle izler, en önemli, en güzel ve en meraklı yarış bir dakika sonra başlayacakken yayını kesip, Paris'e, Fransa ile bilmem ne arasında oynanan Voleybol Avrupa üçüncülüğü maçına bağlanacak kadar ihanet içinde olursa, bu ülke gençliği atletizmi rüyasında mı görüp sevecek de izleyecek..

Topyekûn bir ihanet içindeyiz, doğru ama tepede devletin TRT'si var. Anayasal görevini çöpe atan TRT!.

Başlıkta "TAF" yazdım bir de..

"Türkiye Atletizm Federasyonu!." Katar'a 20 atletin yanında kaç kişi götürdüler, tahmin edin yönetici olarak, devletin, yani, senin, benim paramla..

Tam 34 kişi..

7 antrenör.. 4 koordinatör (Ne demekse..) 1 tercüman.. 1 sponsor temsilcisi. 1 masör.. 1 basın danışmanı. 19 Federasyon Üyesi..

Bu 19 federasyoncudan ikisi, artık utanmış mı, yoksa mazereti mi varmış da, kafilede adı olmasına rağmen gidememiş.

Buna karşılık aynen Elvan Abeylegesse gibi doping cezası alan, dört yıllık cezayı bitirdikten sonra 2 saat 34 gibi iyi bir derece yapan Ümmü Kiraz götürülmemiş.. Giden Elvan ve Fadime Çelik yarışı terk ederken, 2 saat 34'lük derecesi Dünya Üçüncülüğüne denk gelen Ümmü yok. Unutmayın 34 idareci varken..

Bu arada, hafta sonu koşulacak erkekler maratonunda da 2 saat 6 dakika gibi harika bir derece yapan Kaan Kigen Özbilen de yok. O da idareci bolluğundan yer bulup girememiş takıma..

Şimdi bu da "TAF İhaneti" değil midir?.

Karışan, görüşen, hesap soran olmazsa, şair haklı olmaz mı?.

"Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!"