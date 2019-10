Sevgili Bahçıvanım Gürsel Usta Sivaslıdır..

Onunla birlikte ne heyecanla koştuk, Sivas Tanıtım Günleri'ne.. Yeni Kapı'ya..

İki devasa çadır.. Birinde ilçelerin stantları var..

İkinci de Sivas esnafının..

Önce ilçeler standını gezdik.. Her ilçe on metre kare yere, ne varsa doldurmuş.. O zaman hepsi kaybolmuş..

Yahu önce yerine bakacaksın ve "Ben bu kadar yerde ne tanıtabilir" deyip ona ağırlık vereceksin..

Yok.. Bütün çadırı gezdik. Aklımda kalan görüntü, iz bırakan bilgi yok.. Bir de burayı gezip "Ah Sivas'a gitsem" diyeceğim öyle mi?.

Yahu, 1960'lı yılların sonunda Ankara'da Cüneyt Ağbi'nin Delta Ajansı'nda çalışıyoruz.

Zamanın Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Emin Bey, bir kitap yazmış, arkadaşı Cüneyt Ağbi'ye vermişti.

"Türkiye'de Su Turizmi." Okumuş, bayılmış, yazmıştım. Medyadaki arkadaşlara da ben tanıtmıştım.

Türkiye Su Turizmi'nde Dünya çapında kaplıcalara sahipti. Bunların en başında da kimsenin bilmediği; Sivas/ Kangal'daki Balıklı Kaplıca geliyordu.

Bu kaplıcanın 37 derece suyunda yaşayan balıklar sivilce, yara kabukları gibi her şeyi, en başta da Sedef hastalığı pullarını yiyorlar ve şifalı suyun doğrudan deriye temasını sağlıyorlardı.

"İyileşmez" denen, sadece bu vahim kortizon ile ağrıları dindirilen sedef, Kangal'da iyileşiyordu. Balıklı Kaplıca, deri dışında, romatizma, kırık, çıkık, böbrek sorunlarına, sinir hastalıklarına da iyi geliyordu.

Emin Bey, o dünya harikası kaplıcanın resimlerini de göstermişti bana.. Bir kaç döküntü çadır..

Onun yaptığı planla bugün Kangal'da tüm dünyanın koştuğu, kaldığı mükemmel tesisler var.

Bir Veysel!.. Bir de Balıklı Kaplıca.. İşte Sivas'ın iki simgesi..

Balıklı Kaplıca'yı ilçe stadında, bir karış boyunda bir akvaryumsu şeyin içinde yüzen üç beş yavru balıkla, sanki kimse görmesin gibilerden oraya koymuşlar..

Yahu koysana tam göbeğe devasa bir cam havuz.. Doldur içini balıklarla.. Yanına da kocaman bir ekran.. Balıklı Kaplıca tesislerini ve oradaki tedaviyi anlatan bir kısa film dönsün dursun..

"Amaca yönelik Tanıtım" böyle olur, Sivas Belediye Başkanı.. Sivas Turizm Müdürü..

Sivaslılar Derneği Başkanı..

Az ama öz, az ama çarpıcı.. Az ama vurucu.. Az ama gezeni Sivas'a getirici tanıtım yapacaksınız.

Böyle "Biz yaptık oldu" değil. O zaman olmuyor.

Tanıtım Çadırı tıklım tıklım.. Çünkü orada esnaf, avanta yiyecek şey dağıtıyor tabak tabak..

Yanımda Sivas'tan gelmiş bir dost var..

"Buradaki onlarca esnaftan sadece dördü Sivas'tan geldi" dedi. Gerisi İstanbul'daki güya Sivaslılarmış.. "Satılanların çoğu merdiven altı, karışık mal. 30 liraya halis tereyağı olur mu" dedi.

İnternete girdim baktım.. Orda fiyat 96 lira..

Anlayın..