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HINCAL ULUÇ
01 Ekim 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Kaçırmayın!.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (), sezonu enfes bir Beethoven Konseri ile perşembe günü Zorlu, cumartesi günü Süreyya Operası'nda açıyor.
İDOB Orkestrası ve Korosu, ustanın o eşsiz, bugün Avrupa Birliği Marşı olan 9'uncu senfonisi ile bu senfoninin müjdesini veren Koral Fantezisini seslendirecekler.
'nın insan sesini adeta enstrüman gibi kullandığı bu eserin solistleri Otilia İpek, Barbora Hitay, Hüseyin Likos ve yıllar sonra nihayet dinleyeceğimiz İDOB Genel Sanat Yönetmeni bariton Suat Arıkan..
Ne yapın yapın ve dünyanın en popüler klasik müzik müzik baş yapıtını kaçırmayın!.
Çünkü.. Kaçmaz!.

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