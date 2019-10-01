İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sezonu enfes bir Beethoven Konseri ile perşembe günü Zorlu, cumartesi günü Süreyya Operası'nda açıyor.

İDOB Orkestrası ve Korosu, ustanın o eşsiz, bugün Avrupa Birliği Marşı olan 9'uncu senfonisi ile bu senfoninin müjdesini veren Koral Fantezisini seslendirecekler.

Büyük Usta'nın insan sesini adeta enstrüman gibi kullandığı bu eserin solistleri Otilia İpek, Barbora Hitay, Hüseyin Likos ve yıllar sonra nihayet dinleyeceğimiz İDOB Genel Sanat Yönetmeni bariton Suat Arıkan..

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