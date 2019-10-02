En azılı düşmanlar, öfkeler, kinler, nefretler bile afetlerde bir araya gelirler, birkaç gün için bile olsa..

Ama bizim halimize bakın bir.. Günlerden beri deprem konuşuyoruz. Depremi yaşayanların gündemi değişti, depremden siyasal menfaat umanlar hâlâ sürdürüyor ve hâlâ uzatıyorlar..

Tek satır yazmadan ibretle onları izliyor, onları dinliyor, onları okuyorum.

Ne konuşuyoruz?. Kin!.. Öfke!.. Nefret!.

Ayıptır beyler!.

Halkın acısı, üzüntüsü, heyecanı, endişesi üzerinden siyaset yapmak ayıptır.

İki örnek vereyim.. İki yandan.. İki yandaştan..

Kişi, ya da kurum ismi yazmaya gerek yok. Kolayca bulursunuz..

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Depremin merkez üssü Silivri.. Silivri Devlet Hastanesi'nden canlı yayın..Depremden yarım saat sonra, hastane bahçesine,dahil, tam teçhizatlı çadırlar kurulmuş.Hastalar tüm tıbbi önlemler içinde yatıyorlar.Belli önceden depreme hazır görevliler. Her şey hızla ve tıkır tıkır yürümüş.. Ne güzel değil mi?. Binayı görüyoruz. Sapasağlam. Sadece duvarı kaplayan karoların bir kaçı birbirlerinden bir kaç santim ayrılmışlar.Düşen karo bile yok. Koca duvar bembeyaz..Yani bina depreme dayanıklı..Bu canlı yayın "İşte bu" diye yapılır ancak..Ama bizim TV, haftalardan beri Şehir Hastaneleri'ne takmış, onlar üzerinden iktidarı vuruyor ya.. Efendim şehir hastanelerinde eksikler varmış..Efendim bu hastaneler niye şehir dışındaymış?.Tarihi Şişli Etfal bile şehir dışına taşındı binasını "Yeterli"büyütebilmek için. Diyelim yer buldun, ya da milyarlarödeyip istimlak ettin araziyi.. Hani oraya hızlagidecek yol!.Ben 1994'te yani çeyrek asır önce vurulduğumda ambulans beni. Niye?. Her zaman tıkalı Nişantaşı trafiğinde Amerikan'a ulaşana dek, kan kaybından ölebilirdim de ondan.. Mustafa Koç rahmetli, yetişebildi mi, kendi hastanesine, zamanında?. Helikopter'e rağmen..Yeni hastane bunlar. Tabii eksikleri olacak. Adam gibi söyle.. Çözüm de söyle, yardımcı ol. Eksikler tamamlansın. Az sabır..Hayır!. Güzellikleri bile çirkinleştireceksin. Çünkü amaç habercilik değil, muhalefet.Aslında deprem sonrası tam teçhizatlı çadırlara yerleşme hızı ve depreme dayanıklı inşaatı dolayısı ile alkışa layık , örnek hastaneye bile çamur atmazsa, işini yapmaz olacak, o güya muhalif!İktidarı halkı en ilgilendiren Sağlık konusunda vuracak ya!.

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