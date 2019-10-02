Dün, Sivas yazımın son bölümü kazaya uğramış..

İyi de olmuş.. Yenikapı'nın İbrikçi Başısı var bir, onu anlatmayı da unutmuşum. Ekledim sona.. Önce, dünden eksik kalanlar..

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Standlara, 3 gün için 3 bin lira isteyince Sivaslılar Derneği, hakiki Sivas esnafı gelememiş. Tüm çadır, İstanbul merdiven altı mallarına kalmış. Çoğu da Antep, Maraş, Malatya Kayseri ürünleri, iyi mi?.Dışarda yan yana restoran ve büfeler var.. Onların da Sivas'la alakası yok.. Birine oturduk..dedim garsona..Söğüş et gibi bir şey gelmez mi?.dedi.. Özüre bak.. Tandır Sivas'ın değilbir defa.. Öyle hemen de pişmez.. Yedisaat sürmeli, ortalama..Benim pazar günüm ziyan oldu, ama başkalarınınki olmasın, bu çok yararlı olabilecek "Tanıtım günleri" üç beş kişinin menfaatine değil, adını taşıdığı ile faydalı olsun diye de bu "Acı" eleştiriyi yazdım..Dilerim Valiler ve Belediye Başkanları bundan böyle işe el koyarlar!.

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Sivas deyincedemiştim."Balıklı kaplıca"nın layık olduğu gibi tanıtılmayışını eleştirmiştim.Daha büyük eksikler de vardı tabii..Muzaffer Sarısözen!.Bugün bu ülkenin tüm radyo ve TV'lerinde, konserleri, gecelerinde, bütün yurdun halk türküleri çalınıyorsa, bunu borçlu olduğumuz o muhteşem araştırmacı ve derlemeci halk adamı, folklör adamı, Türk Kültürü adamı Sarısözen, Sivaslı.. Tanıtımcılar farkındalar mı?. Sarısözen'e ayrı stand açılır. O kadar önemli.. Onu keşfeden büyük edebiyatçımız Ahmet Kutsi Tecer de o sırada Sivas Milli Eğitim Müdürü..Bilen var mı, Sivas'ta..Kendileri tanımayanlar Sivas'ı tanıtacak öyle mi?.Ya Kangal köpekleri.?Dünyaca ünlü o harika Kangal Köpekleri'ni anlatabildi mi, Yenikapı çadırları..Filmi, videoyu geç.. İyi eğitilmiş Kangal köpekleri ile dışarda canlı gösteriler yapılsa başta çocuklar, herkes merakla ve keyifle izlemez miydi?.

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