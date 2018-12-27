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Yemek, sofra duası nasıl yapılır? Okunuşu ve Türkçe anlamı

İslam alemi bir şey yiyip içtikten sonra Allah’a şükretmek için dua ederler. Yemek duası olarak adlandırılan bu duayı bilmeyenler ise konu hakkında araştırmalar yapıyor. Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yeyip içtikten sonra aşağıdaki duayı okurdu. İşte yemek, sofra duası okunuşu ve Türkçe anlamı

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YEMEK DUASI OKUNUŞU

Elhamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn

Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.

Anlamı: "Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun"(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2; İbnu Mâce, Et'ime 16 )

YEMEK DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

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