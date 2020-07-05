En kolay ana yemek tarifleri: Etli ve etsiz ana yemek çeşitleri için tarifler, malzemeler ve püf noktaları

Mutfakta yemeğin hazırlanması ile geçen o uzun süreyi minimuma indirecek birkaç tarifle karşınızdayız. Özellikle çalışan kişilerin gündeminde yer alan bu pratik ancak bir o kadar leziz tarifleri yapmak oldukça basit. Tam bu noktada binlerce kişi tarafından gün içerisinde merak edilen kolay tarif önerilerini bu içeriğimizde derledik. Peki, En kolay ana yemek tarifleri nelerdir? İşte Etli ve etsiz ana yemek çeşitleri…

EN KOLAY ANA YEMEK TARİFLERİ!

Yemek yapmak için kısıtlı zamanın bulunduğu zamanlarda imdadınıza koşacak birçok tarif bulunuyor. Zor gibi görünse de maksimum yarım saatinizi alacak bu lezzetler akşam yemeği masalarınızı süsleyecek, hem ailenizi hem de sizi tatmin edecek türden. İşte ilk olarak Türk mutfağının vazgeçilmez tariflerinden olan ve birçok kişi için "zor" olarak bilinse de hazırlama süresinin 30 dakikayı geçmeyecek "Patlıcan oturtma tarifi"…

FIRINDA PATLICAN OTURTMA TARİFİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı 4 adet orta boy patlıcan 500 gr kıyma 2 adet büyük domates ve kuru soğan 3 adet yeşil biber 1 yemek kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası Yarım çay kaşığı karabiber Damak zevkinize bağlı olarak tuz Sosunu hazırlamak için; 1 yemek kaşığı domates salçası 1, 5 su bardağı sıcak su Üzerine koymak için; 1 adet domates 3 adet yeşil biber

Yapılışı:

İlk olarak patlıcanları yıkayıp alacalı şekilde soyun. Ardından 1 parmak kalınlığında yuvarlak şekilde doğrayın. Doğradınız patlıcanları tuzlu suda bekletin. Kara suyunun çıkarıldığı patlıcanları bol yağda kızartın. Ve bir peçete üzerinde yağını salmaya bırakın. Bu sırada kıymanızı yağsız tavada kavurun içerisine zeytinyağı, salça, domates biber ve soğanları küçük küçük doğranmış şekilde ekleyin. Dilediğiniz şekilde baharat ve tuzu ilave edip pişirin. 1 bardak kaynar su ekleyin. Patlıcanları tepsiye dizin ve üzerine kıymalı harcı yayın. Salça ile hazırladığınız sosu da üzerine döküp fırına verin, eğer üzerine domates ve biber koyduysanız. Onlar kızardığında piştiğini anlayabilirsiniz…

Yaz aylarında hafif yemek tarifleri çoğu kişi tarafından daha cezbedici olabilir. Tam bu noktada sizler için tavuklu salata tarifimizi hazırladık. İşte basit ancak doyurucu yaz aylarının vazgeçilmezi Tavuklu salata tarifi…

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TAVUKLU SALATA TARİFİ

Malzemeler:

200 gram tavuk göğsü 2 diş sarımsak 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı köri 2 çorba kaşığı yoğurt 2 çorba kaşığı zeytinyağı 1 adet havuç 1 adet domates 6 yaprak kıvırcık marul 1 adet limon 1 adet salatalık

Yapılışı:

Öncelikle julyen yani uzun uzun doğradığınız tavukları bir kaseye alın üzerine zeytinyağı, yoğurt, tuz, kekik ve kırmızı toz biber, köri ve sarımsağı da ekleyip harmanlayın ağzını streç ile kapatın ve 10 dk buzdolabında bekletin. Ardından tavukları ızgara tavasında güzelce pişirin.

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KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 Kilogram patates(rendelenmiş) 250 gram kıyma 1 adet yumurta 2 dilim bayat ekmek kırıntısı 1/2 demet maydanoz(kıyılmış) 1 adet soğan(rendelenmiş) 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı nane

Yapılışı:

Öncelikle derin bir kasenin içerisine rendelenmiş ve suyu sıkılmış patateslerinizi alın, üzerine kıymasını, yumurta ve ekmek kırıntıları kısacası tüm malzemeleri ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun.

Tavada kızan yağın üzerine köflerinizi koyun ve altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Afiyet olsun.

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KOLAY MÜCVER TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta(çırpılmış) 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir) 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı nane 1 su bardağı un 3 adet patates(küp doğranmış) 1/4 demet maydanoz(doğranmış) 1/2 demet taze soğan(doğranmış) 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Bir kasenin içerisine tüm bu malzemeleri homojen bir şekilde hamur elde edene kadar karıştırın. Ardından karışımı yağlanmış tepsinizin üzerine koyun ve 180 dereceye ayarlanmış fırında 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin…