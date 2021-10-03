Dondurma tarifi: Evde doğal malzemelerle dondurma nasıl yapılır?

Aslında çok basit gibi görünen dondurma tarifi birçok püf noktası ile aslında zor gibi görünse de yapımı oldukça pratik ve kolaydır. Özellikle bazı noktalara dikkat ederseniz hem istediğiniz gibi hem de tadına doyulmaz bir dondurma elde edersiniz. Tabi bizim sizin için hazırladığımız bu dondurma tarifi vanilyalı ama siz dondurma malzemeleri içine istediğin aromayı koyabilirsiniz. Evde dondurma yapılışı konusunda dikkat edeceğiniz püf noktalar ile aslında bu dondurma tarifini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Hem dondurma malzemelerinin kolay bulunabilirliği hem de evde dondurma yapılışı ile ilgili anlatacaklarımız sayesinde bu tarif en sevdiğiniz tarif olacak. İsterseniz dondurma nasıl yapılır kısmına geçelim.