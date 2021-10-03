Dondurma tarifi: Evde doğal malzemelerle dondurma nasıl yapılır?

Sıcak havaların vazgeçilmezi, tam bir mutluluk kaynağı. Külahta ya da tabakta, meyveli ya da aromalı her şekilde yenen bir lezzet dondurma. Evde dondurma tarifi hem çeşitliliği hem de daha doğal olması ile son zamanlarda daha çok tercih edliyor. Hem klişe bir anne lafı olan ‘ dışarıda içine ne koydukları belli değil’ lafı aslında günümüzdeki birçok yemekte olduğu gibi dondurmada da geçerlidir. Evde dondurma tarifi çok kişiselleştirilecek bir şeydir aslında. Belki de dışarıda istediğiniz aromayı ve istediğiniz çeşidi bulamadınız? Eh hadi o zaman dondurma malzemeleriniz de hazır ise evde dondurma yapılışına geçelim. İşte bayılarak yiyeceğiniz o harika dondurma tarifi...

Giriş Tarihi: 03.10.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 16:14
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • 2,5 su bardağı (yarım litre süt)
  • 1 adet toz salep (tek içimlik)
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket toz krem şanti
  • 1 su bardağı krem şanti için süt

AŞÇININ NOTU

Eğer vanilya aromalı dondurma yerine kakaolu ya da başka bir aromalı dondurma yapmak isterseniz hazırlayacağınız krem şanti karışımına eklemek istediğiniz aromayı ya da toz kakaoyu ekleyiniz.

YAPILIŞI

Aslında çok basit gibi görünen dondurma tarifi birçok püf noktası ile aslında zor gibi görünse de yapımı oldukça pratik ve kolaydır. Özellikle bazı noktalara dikkat ederseniz hem istediğiniz gibi hem de tadına doyulmaz bir dondurma elde edersiniz. Tabi bizim sizin için hazırladığımız bu dondurma tarifi vanilyalı ama siz dondurma malzemeleri içine istediğin aromayı koyabilirsiniz. Evde dondurma yapılışı konusunda dikkat edeceğiniz püf noktalar ile aslında bu dondurma tarifini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Hem dondurma malzemelerinin kolay bulunabilirliği hem de evde dondurma yapılışı ile ilgili anlatacaklarımız sayesinde bu tarif en sevdiğiniz tarif olacak. İsterseniz dondurma nasıl yapılır kısmına geçelim.

  • Tarife ilk olarak krem şantiyi hazırlayarak başlayınız. 1 paket toz krem şanti ile 1 su bardağı sütü katı bir kıvam alana kadar iyice ve hızlı çırpın. Katılaşan ve hazır hale gelen krem şantiyi buzdolabında soğumaya bırakın.
  • Dondurma yapımı için ayırdığımız 2,5 su bardağı sütü bir tencereye alıp içine 1 çay bardağı şekeri ekleyip kısık ateşte karıştırarak kaynatın.
  • Kaynamaya başlayan süt ve şeker karışımın içine toz salep ve toz vanilyayı ekleyip 10 dakika karıştırarak kaynatın.
  • Hazır hale gelen karışımı oda sıcaklığına gelmesi için kenara ayırın.
  • Oda sıcaklığına gelen karışımınızın içine önceden hazırlayıp buzdolabına koyduğunuz ve soğuttuğunuz krem şantiyi ekleyiniz.
  • Krem şanti ve hazırladığınız karışımı birleştirip iyice karıştırın.
  • Hazırladığınız karışımın iyice soğuk olmasına dikkat edin. Donmaya bırakmadan önce özellikle dikkat ediniz.
  • Dondurmanızı yapmak istediğiniz kaba almadan önce kabın iyice kuru olmasına özellikle dikkat edin. Eğer kap ıslak olursa çok kolay bozulma sağlanır. Ayrıca dondurmanızı alacağınız kabın daha sonra dondurmayı kesmeye ve çıkarmaya müsait olmasına özellikle dikkat edin.
  • Dondurmanızı kabınıza aldıktan sonra buzluğunuza koyun. Dondurucunuzun derecesi en düşük derece olsun ki içindeki donması gereken her şey daha kolay donsun.
  • Dondurmanız en az 1 gece dolapta bekledikten sonra yemeğe hazır hale gelecektir.
  • Üzerine çikolata sosu ya da Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.
  • Tarife ilk olarak krem şantiyi hazırlayarak başlayınız. 1 paket toz krem şanti ile 1 su bardağı sütü katı bir kıvam alana kadar iyice ve hızlı çırpın. Katılaşan ve hazır hale gelen krem şantiyi buzdolabında soğumaya bırakın.
  • Dondurma yapımı için ayırdığımız 2,5 su bardağı sütü bir tencereye alıp içine 1 çay bardağı şekeri ekleyip kısık ateşte karıştırarak kaynatın.
  • Kaynamaya başlayan süt ve şeker karışımın içine toz salep ve toz vanilyayı ekleyip 10 dakika karıştırarak kaynatın.
  • Hazır hale gelen karışımı oda sıcaklığına gelmesi için kenara ayırın.
  • Oda sıcaklığına gelen karışımınızın içine önceden hazırlayıp buzdolabına koyduğunuz ve soğuttuğunuz krem şantiyi ekleyiniz.
  • Krem şanti ve hazırladığınız karışımı birleştirip iyice karıştırın.
  • Hazırladığınız karışımın iyice soğuk olmasına dikkat edin. Donmaya bırakmadan önce özellikle dikkat ediniz.
  • Dondurmanızı yapmak istediğiniz kaba almadan önce kabın iyice kuru olmasına özellikle dikkat edin. Eğer kap ıslak olursa çok kolay bozulma sağlanır. Ayrıca dondurmanızı alacağınız kabın daha sonra dondurmayı kesmeye ve çıkarmaya müsait olmasına özellikle dikkat edin.
  • Dondurmanızı kabınıza aldıktan sonra buzluğunuza koyun. Dondurucunuzun derecesi en düşük derece olsun ki içindeki donması gereken her şey daha kolay donsun.
  • Dondurmanız en az 1 gece dolapta bekledikten sonra yemeğe hazır hale gelecektir.
  • Üzerine çikolata sosu ya da Hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

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