Ağızda dağılan harika kıvamıyla tahinli kurabiye tarifi: Tahlinli kurabiye nasıl yapılır?

Çat kapı gelen misafirlere çabucak hazırlayabileceğiz tahinli kurabiye tarifi pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek. Az malzemeyle yapabileceğiniz tahinli cevizli kurabiye tarifinin lezzetine bayılacaksınız. Cevizin tahinle uyumu tahinli kurabiye tarifi ile damaklarınızı şenlendirecek. Hem görünüşü hem tadıyla muhteşem olan bu kurabiye vazgeçilmezlerinizden olmaya aday. Tahin severlerin en sevdiği kurabiyelerden olan tahinli kurabiyenin ağızda dağılan mükemmel kıvamını yakalamak sanıldığından çok daha kolay. Peki, tahinli kurabiye nasıl yapılır? Görünüşüyle iştahınızı kabartacak tahinli kurabiye, davetlerde sıkça tercih edeceğiniz bir tarif olacak. Hafif, kolay ve pratik tahinli kurabiye tüm misafirlerinizin beğenisini toplayacak. Peki, tahinli cevizli kurabiye için gereken malzemeler neler? Pudra şekeri, un ve tahin gibi malzemeleri içinde barındıran tahinli cevizli kurabiyenin tadı pastanelerde yediklerinizi aratmayacak.

İşte malzemeler…

TAHİNLİ CEVİZLİ KURABİYE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 su bardağı tahin

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz içi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya (şekerli vanilin)

3,5 su bardağı un

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TAHİNLİ CEVİZLİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

Derin bir yoğurma kabını tezgâha alalım.

Yoğurma kabımızın içinde 1 su bardağı tahin, 1 su bardağı sıvıyağ ve 1 su bardağı pudra şekerini karıştıralım. Tamamen karıştığına emin olalım.

1 su bardağı ceviz içini ekleyip karıştıralım.

3,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyim.

Hamurumuzu yoğuralım. Her unun cinsi farklı olacağından un az gelirse un ekleyebilirsiniz.

Hamura kurabiye şekli verebileceğiniz gibi dondurma kaşığı da kullanarak da şekil verebilirsiniz.

Şekil verdiğimiz kurabiyeleri, fırın kâğıdı serdiğimiz tepsiye dizelim. İsterseniz üzerine ceviz içi koyabilirsiniz.

180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Fırınınıza göre pişme süresi değişebileceğinden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Üzeri hafif kızarıp çatladığı zaman olmuş demektir.

*Evde pudra şekeri yoksa toz şekeri rondodan çekip pudra şekeri elde edebilirsiniz.

*Pudra şekeri kurabiyenin daha pürüzsüz bir kıvamda olmasını sağlıyor.

*Un, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek koymanız malzemelerinizin daha dengeli karışmasını sağlayacak ve hamurunuzun daha güzel bir kıvam almasına yardımcı olacaktır.

*Sıvıyağ yerine oda sıcaklığında tereyağı da kullanabilirsiniz.

*Kurabiyeler pişer pişmez tepsiden almanız dağılmasına sebep olacaktır. Bu yüzden tepside biraz dinlenmesini ve ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

*Ceviz kullanmayarak sade yapabilirsiniz.

*Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz.

*Üzerine süzgeç yardımıyla pudra şekeri eleyebilirsiniz.

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AFİYET OLSUN!

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