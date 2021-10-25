Saray Sarması Tarifi ve Malzemeleri: Saray Sarması Nasıl Yapılır?
Mutfağımızın vazgeçilmez lezzeti muhallebi, zaman ilerledikçe daha farklı lezzetler ile karşımıza çıkıyor aslında. Saray sarması tarifi de aslında bunlardan biri. Saray sarması yapılışı ve malzemeleri ile mutfağımızda alışık olduğumuz malzemeleri kullanarak yapacağımız ve bir kere denedikten sonra vazgeçemeyeceğimiz tatlılar arasında yer alıyor. Saray sarması tarifi kişisel zevklere göre değişiklik gösteren bir tarif. İçine ekleyeceğimiz malzemeler ile kendi damak tadımıza uygun saray sarması yapılışını değiştirebiliriz ya da saray sarması malzemelerinde ekleme ya da çıkarmaya yapabiliriz.
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:02Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:02
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
Muhallebisi için:
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
50 gram margarin
Etrafının kaplaması için:
2 su bardağı Hindistan cevizi rendesi
1 paket krem şanti
1 su bardağı çekilmiş fındık içi
1 su bardağı su (krem şanti için)
YAPILIŞI
İlk önce muhallebisini yaparak başlıyoruz. Bir tencereye süt, un ve şekeri muhallebi kıvamına gelecek kadar karıştırarak pişirin. Kıvamını alan muhallebinizin içine vanilya ve margarini ekleyip ocaktan alın.
Geniş bir kare tepsi ( fırın tepsisi ) Hindistan cevizini iyice yayın.
Hazırladığınız muhallebiyi Hindistan cevizini yaydığınız tepsinin üzerine eşit şekilde yayın ve soğuması için buzdolabına koyun.
Tepsi buzdolabında soğurken bir su bardağı süt ile krem şantinizi çırpıp güzel bir kıvama getirin.
Soğuyan tepsiyi buzdolabından çıkardıktan sonra hazırladığınız krem şantiyi muhallebinin üzerine döküp eşit şekilde yayın.
Hazırladığınız tatlıyı 8 eşit parçaya bölün ve böldüğünüz her parçanın üstüne fındık serpiştirin.
Daha sonra bir spatula yardımı ile düzgünce sarın.
Rulo haline getirdiğiniz saray sarmalarınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.