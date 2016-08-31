"Türkleri kandırırsanız pişman olursunuz"

ABD’nin ‘PYD, Fırat’ın doğusuna çekilecek’ sözünü tutmadığını belirten James Jeffrey: “35 yıllık tecrübem, Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız çok çabuk pişman olursunuz”

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, İngiliz BBC Radyo'ya Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtlayan Jeffrey, terör örgütü DAEŞ'in hem ABD hem de Türkiye için tehdit olduğunu dile getirdi.



Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan ve çoğunlukla Arap nüfusun yaşadığı bölgeleri ele geçirmeye çalışan PYD'nin Türkiye için "kesin bir tehdit" olduğunu vurguladı. Eski Ankara Büyükelçisi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Fırat Nehri'nin batısına geçmeyeceği konusunda ABD'nin Türkiye'ye verdiği sözü tutmadığını belirterek, "Benim 35 yıllık tecrübem, eğer Türklere verdiğiniz söze sadık kalmazsanız çok çabuk pişman olursunuz" dedi.



'PYD ÇEKİLMEDİ'

Obama yönetiminin sahada DAEŞ'e karşı savaştıkları için PYD'yi desteklediğini ancak bu terör örgütünün tek hedefinin DAEŞ olmadığını, kuzeyde bir kuşak oluşturmak istediğini anlatan Jeffrey, "Türkler hem DAEŞ'e hem de bu tehdide karşı savaşıyor ve ABD de en azından resmi olarak bunu desteklediğini söyledi" ifadesini kullandı.



ABD yönetiminden, "Cerablus'un güneyindeki eylemlerin desteklenmediği" yönünde açıklamalar geldiğini hatırlatılan James Jeffrey, "Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ankara'da Türkiye'ye net bir şekilde 'Kürtlerin Fırat nehrinin doğusunda kalacakları ve batısındaki toprakları ele geçirmeye çalışmayacakları' sözünü verdi. Türkler bunu kabul ediyor ancak onlar (PYD) doğuya çekilmedi" dedi.