Türkiye'nin YPG'nin üzerine gitmesi İngilizleri korkuttu

Daily Telegraph gazetesi, Ankara'nın YPG'ye katılan İngiltere vatandaşlarını 'terörist' olarak tanımladığını ve çatışmalar sırasında karşı karşıya gelinmesi durumunda Türk ordusunun İngiltere vatandaşı YPG'lilere 'terörist muamelesi' yapacağını yazdı. İngiliz gazete YPG'ye danışmanlık yapan İngiliz özel kuvvetlerinin de risk altında olduğunu savundu...

İNGİLİZLER DE TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEK

Türkiye'nin, kendilerine 'Bob Crow Taburu' diyen ve YPG altında çatışan İngiltere vatandaşlarını terörist olarak tanımladığını ve çatışmalar sırasında karşı karşıya gelinmesi durumunda Türk ordusunun İngiltere vatandaşı YPG'lilere terörist muamelesi yapacağını yazan Daily Telegraph gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın sözcüsü Yunus Akbaba'nın, "Bunlar (YPG) terör örgütü. Bunların flaması altında çatışan herkes de terörist olarak kabul edilecektir" sözlerini referans olarak gösterdi.

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İşte İngiliz gazetenin tedirginliği gözler önüne seren ifadeler;

CAN KAYIPLARI İNGİLTERE'NİN SORUMLULUĞUNDA

"Ankara olası can kayıplarının İngiltere'nin sorumluluğu olacağını ifade ediyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın sözcüsü Yunus Akbaba, 'Bunlar (YPG) terör örgütü. Bunların flaması altında çatışan herkes de terörist olarak kabul edilecektir' dedi.

YPG SAFLARINDA EN AZ 6 İNGİLİZ VAR

Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı YPG saflarında savaşan en az 6 İngiltere vatandaşı var. Ankara'dan gelen açıklamalar, NATO üyesi Türk askerinin İngiltere vatandaşlarına ateş açabileceği sinyalini veriyor.

Haftasonu Türkiye tarafından açılan topçu ateşinin İngiltere vatandaşı gönüllülerin de bulunduğu mevzilerin çok yakınına düştüğü tahmin ediliyor.

Daily Telegraph'a konuşan bir YPG sözcüsü, 'Her ne kadar birlikleri cephe hattında bulunsa da hepsinin durumu iyi' dedi.

YPG İLE BİRLİKTE SAVAŞAN 100 ABD'Lİ KANADALI, ALMAN, FRANSIZ VE İSVEÇLİ VAR

YPG'yle birlikte savaşan 100 civarında ABD'li, Kanadalı, Alman, Fransız ve İsveçli de bulunuyor. Macer Gifford adını kullanan bir yabancı gönüllü, İngiltere'nin Ankara'dan gelen tehditleri ciddiye alması gerektiğini ifade ediyor."