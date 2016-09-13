Çavuşoğlu ve Kerry Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Johnn Kerry ile Suriye’deki ateşkesin bozulması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'deki gelişmeler noktasında mevkidaşı Johnn Kerry'nin telefon beklediğini aktaran Çavuşoğlu, "Biraz önce telefonla görüştük. Birkaç konuyu değerlendirdik. Bilindiği gibi Suriye'de ateşkes var. Muhalefet ateşkese uydu ama rejim birkaç yerde ateşkesi bozdu. Varil bombası kullandığına dair bilgi ve rapor da geldi. Onu söyledik. Ruslar'la konuşacağını söyledi. Bunun kalıcı olması gerektiğini söyledik. Suriye'deki genel durumu da konuştuk. Bundan sonra özellikle Membiç bölgesinde operasyonları değerlendirme fırsatı bulduk. Amerikan Kongresi'nde, komisyonda görüşmesi vardı. Bizim de burada bayramlaşmamız vardı. Ama daha sonra tekrar görüşmek için teyitleştik" dedi.

"ŞİMDİ GEÇİCİ TUTUKLAMA TALEBİMİZ VAR"

Çavuşoğlu, "FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili son durum nedir?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Belgeler ve dosyalar hazırlandıkça ABD'li muhataplarımıza iletiyoruz. Darbe öncesi dönemle ilgili deliller gönderilmişti. ABD'den gelen heyete bilgiler, belgeler verildi. Savcılarımız ve ilgili birimlerimiz, FETÖ ve darbe ile ilgili soruşturmada görevli tüm arkadaşlarımızda ABD'den gelen uzmanlara bilgi verdi. Şimdi tüm bu delil ve bilgiler ışığında geçici tutuklama talebini de Adalet Bakanlığımız bize iletti. Bizim ABD'de Büyükelçiliğimiz de diplomatik kuryeyle iletti. Şimdi geçici tutuklama talebimiz var. Darbe konusunda iade ile ilgili, darbeyle bağlantılı belgelerin hepsi toplanıyor, onları da ileteceğiz. Bir kere daha iade talebimizi tekrarlayacağız. Her şey ortada, açık ve net. Hukuki süreç ne gerekiyorsa onun gereğini yapıyoruz, belgeleri veriyoruz. FETÖ'nün iade edilmesini bekliyoruz."

ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ADAM GİBİ YAPACAK