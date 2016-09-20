Bosna Hersek'ın AB başvurusu kabul edildi

AB müzakere heyetinin bu akşamüzeri aldığı karar uluslararası arenada gündemin üst sıralarına tırmandı. Buna göre Bosna Hersek Avrupa Birliği (AB) tam üyeliğine başvurusu kabul edildi.

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz şubat ayında Avrupa Birliğine tam üyelik için müracaat eden Bosna Hersek'in üyelik başvurusu için gereken kriterleri yerine getirdiği ve tam üyelik başvurusunun kabul edildiği açıklandı.

BAŞBAKAN'DAN İLK YORUM

"Bugün Bosna Hersek'in Avrupa istikametinde ve geleceği için tarihi bir gün yaşıyoruz" diyen Bosna Hersek Başbakan'ı Denis Zvizdiç bu ilerlemenin en çok Bosna Hersek gençliği için önemli olduğunu söyledi.

TELEGRAPH: TÜRKLER AB'Yİ CİDDİYE ALMAZ