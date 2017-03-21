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İkiyüzlü 'dan 'ya izin!

AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 23:27 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 01:57
İkiyüzlü Hollanda'dan PKK'ya izin!
İkiyüzlü Hollanda'dan PKK'ya izin!

Türk yetkililerin toplantı ve miting yapmasını engelleyen ikiyüzlü , terör örgütü yandaşlarına gösteri izni verdi. Türkiye'nin bakanını polis zoruyla durduran faşist Hollanda, PKK'lı göstericilere ise kalkan oldu. PKK yandaşları, gösteride yaptıkları konuşmalarda "hayır" propagandası yaptı

Terör örgütü yandaşları, 'nın verdiği izinle kentinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ve örgütü simgeleyen bez parçaları ile yürüyüş yaptı.

Nevruz kutlaması olarak sunulan etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı. Yapılan konuşmalarda, anayasa referandumunda "hayır" oyu verilmesi gerektiği belirtildi.

Örgüt yandaşları daha sonra, polis eşliğinde yürüyüşe geçti. Terörist başının posterleri ile PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan örgüt sempatizanları, sık sık Türkiye karşıtı ve terör örgütü lehinde sloganlar attı.

PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumları yakınında da nevruz adı altında etkinlik düzenleyerek, referandumda "hayır" oyu verilmesi çağrısı yaptı.

ÇİFTE STANDART

Hollanda'nın Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'ya verdiği izin çifte standart olarak değerlendiriliyor.

PKK'ya izin veren Hollanda, Türk bakanların etkinlik düzenlemesini ise engellemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni iptal edilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sınır dışı edilmişti. Hükümet, bu engellemelere, "güvenlik ve kamu düzenini" gerekçe göstermişti.

PKK yandaşları, hafta sonu da Türk bakanlara izin vermeyen başka bir ülke olan Almanya'da gösteri düzenlemişti. Almanya yönetiminin PKK'ya verdiği izin, Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

HOLLANDA ŞİMDİ IRKÇILIĞI RET Mİ ETTİ?

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