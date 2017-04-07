Son dakika: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Daha fazlasını yapmaya hazırız

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada, Esed rejiminin 6 yıl boyunca yüzbinlerce kişiyi öldürdüğünü, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu, uluslararası hukuku ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

BM raporlarının Suriye reijiminin kendi halkına karşı birçok kez kimyasal silah kullandığını ortaya koyduğunu hatırlatan Haley şöyle konuştu:

Esed'in Rusya'nın desteğinini alacağını ve sorumlu tutulmayacağını bildiği için kimyasal saldırılar düzenlemeye devam etti ama bu dün gece bu değişti. Kimyasal silahlar kullanıldığında ABD artık buna seyirci kalmayacak. Ölümcül kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önlemek, ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor."

Artık yeter demenin ve harekete geçmenin zamanı geldiğini ifade eden Haley, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." diye konuştu.

RUSYA: "KORKUNÇ SONUÇLARI OLABİLİR"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov da konuşmasında ABD'nin askeri operasyonunu "uluslararası hukukun açık ihlali ve saldırı" olarak nitelendirdi.

"ABD'nin gayrı meşru eylemini kınıyoruz." diyen Safronkov, "Bu eylemin bölgesel ve uluslararası istikrara yönelik ciddi sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin kimyasal silah saldırısı konusunda "masumiyet karinesini" gözardı ettiğini de kaydeden Safronkov, "Kendi yolunuza gittiğinizde bunun bölge halkı için korkunç sonuçları olabilir." diye konuştu.

Safronkov ABD'nin saldırısının "terörizmi güçlendirdiğini" de savunarak "Tekrar tekrar söylüyorum: Suriye silahlı kuvvetleri ülkede terörizmle savaşan ana kuruluştur. Teröristlerle kim savaşacak? Bu yasa dışı silahlı gruplar mı?" diye sordu.

Saldırının "teröristlere moral verdiğini" de söyleyen Safronkov, bunun Cenevre'deki diplomatik sürece de zarar verdiğini iddia etti.