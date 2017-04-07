Trump: Emri bizzat verdim

ABD Başkanı Trump Suriye saldırısı sonrası açıklamada bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump, saldırı emrini bizzat kendisinin verdiğini basın toplantısında dünyaya ilan etti: "Bu akşam kimyasal saldırının gerçekleştirildiği Suriye'deki hava üslerinin vurulması talimatı verdim. Tüm uluslara Suriye'de devam eden katliam ve ölümlerin son bulması için çağrı yapıyorum. Kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasını önlemek Amerika'nın ulusal güvenliği için de hayati önem taşımaktadır."





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Trump, İdlib'deki kimyasal katliamın ardından yaptığı açıklamada bunun sonuçları olacağını söyleyerek müdahale sinyali vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Washington'dan gelen açıklamalar üzerine Türkiye'nin üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Erdoğan, "Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" demişti.

Dikkat çeken zamanlama

ABD Başkanı Trump, Çin lideri Xi Jinping'le buluşmadan hemen önce Washington saldırıyı duyurdu. Çin yönetimi, Rusya ile birlikte Esad rejiminin en önemli destekçileri arasında.

'Açık bir mesaj verildi'

Cumhuriyetçi senatörler John McCain ve Lindsey Graham, saldırı sonrası ilk değerlendirmelerini yaptı. İkili, Esad yönetimine açık bir mesaj verildiğini söyledi.

"SURİYE'DEKİ FÜZE OPERASYONU ABD'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN ELZEMDİ"

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan bir saldırı emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi. Daha önceki girişimler başarısız olduğu için mülteci krizi devam ediyor ve bölgedeki istikrarsızlık ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor. Bu akşam tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Trump'ın konuşmasından kısa bir süre önce Suriye rejimine ait bir hava üssüne 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattıklarını açıklamıştı.

Pentagon'da gazetecilere açıklama yapan askeri bir yetkili, "Suriye rejimine ait bir hava üssüne ait 50'den fazla Tomahawk füzesi fırlattık." ifadesini kullanmıştı. Füze saldırısının Akdeniz'de konuşlandırılan bir ABD askeri gemisinden yapıldığı kaydedilmişti. Yetkili, saldırının ABD doğu yakası saatiyle saat 8.45'te gerçekleştirildiğini belirtmişti.



