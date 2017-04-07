Kimyasal saldırı olduğu kesinleşti

Suriye'nin İdlib
kentine bağlı Han Şeyhun beldesinde Esad rejiminin yaptığı ve 100 sivilin yaşamını yitirdiği, 500 kişinin de yaralandığı katliamda kimyasal kullanıldığı kesinleşti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, saldırıda zehirlenenlerden 30'unun Hatay, birinin Adana'da tedavi gördüğünü söyledi. Saldırıda yaralanan 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Akdağ, "Tahlil sonuçlarına göre doktorlarımız hastalarda kimyasal maddeye, muhtemelen Sarin gazına maruz kalmış bulgulara rastlanmış. Ayrıca Adana Adli Tıp Kurumu'nda 3 cenazeye Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılıyor. Bu yetkilileri Türkiye'ye biz çağırdık. Elbette bizim uzmanlarımız otopsileri yaptılar ama bu vahşeti bütün dünyaya kanıtlamak anlamında destek olacağı için onları biz çağırdık" dedi. Kimyasal saldırı
da hayatını kaybeden Suriye vatandaşı Esme El Hasan (35), Sait Hüseyin (26) ve Muhammed Avad'ın (25) cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmişti. Konuyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da ölenlerin kimyasal gaza maruz kaldıklarının belirlendiğini açıkladı. TÜRKİYE'DEN MEKTUP
Türkiye, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek Suriye rejiminin kimyasal silah saldırısı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Mektupta, "Ellerinde Suriye halkının kanı olan rejim hesap vermeli. Rejimin suçları cezasız kalmamalı. Biz, BM Güvenlik Konseyi ve rejim üzerinde nüfuzu olanlar başta olmak üzere, ilgili taraflara ahlaki, insani ve yasal sorumluluklarını yerine getirerek, bu gaddar saldırıların sona ermesini temin etmeleri çağrısı yapıyoruz" denildi. BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI Birleşmiş
Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelere insani yardım ulaştırmak için önümüzdeki günlerde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.
Han Şeyhun'daki kimyasal katliamda ölen siviller defnediliyor. Yeterli alan bulunamadığı için aynı aileden birkaç cenaze, aynı mezara gömülüyor. Türk Kızılayı ise, yaralananlar için ilk etapta bölgeye 2 TIR tıbbi malzeme gönderildiğini bunların, zehirli gazın etkisini azaltacak ilaçlar olduğunu duyurdu. Kimyasal gazın kullanıldığı saldırıda etkilenen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulrauf Kantar de tedavi için Reyhanlı'ya getirildi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'ne Esad rejimine karşı adım atması çağrısında bulunurken uluslararası toplumun buna sessiz kalması durumunda ABD'nin harekete geçeceğini ifade etti.