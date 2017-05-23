saldırısı sonrası olay tweet

Giriş Tarihi: 23.5.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 10:27
İngiltere saldırısı sonrası olay tweet

’nin kentinde bir Ariana Grande konserinin bitiminde yaşanan, en az 22 kişinin öldüğü patlamanın olabileceği şüpheleri üzerine polis sosyal medyayı da didik didik ediyor. İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre dün akşam atılan tehdit içerikli bir tweet, patlamanın bir saldırısı olabileceği şüphesini doğurdu.

Owys663 (Üveys) adlı Twitter kullanıcısı akşam 6.32'de attığı tweet'te, konserin yapıldığı " Arena" etiketini kullanıp "Tehdidimizi unuttunuz mu? Bu adil bir terör" ifadesini kullandı.

Terör örgütü 'ın sözde bayrağını da paylaşan Owys663'ün bu tweet'i kısa süre sonra kaldırıldı ve kullanıcı profili silindi.

Suriye'deki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olan , daha önce birkaç kez terör örgütünün tehditlerine hedef olmuştu.

22 Mart 2017'de başkent 'da yaşanan nda bir DEAŞ sempatizanı aracını insanların içine sürerek 6 kişinin ölümüne neden olmuş, ardından bir polisi bıçaklamaya çalışırken vurularak etkisiz hale getirilmişti. (Star)

SON DAKİKA: LONDRA'DA TERÖR SALDIRISI

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İngiltere saldırısı sonrası olay tweet
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