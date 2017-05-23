İngiltere saldırısı sonrası olay tweet

Owys663 (Üveys) adlı Twitter kullanıcısı akşam 6.32'de attığı tweet'te, konserin yapıldığı "Manchester Arena" etiketini kullanıp "Tehdidimizi unuttunuz mu? Bu adil bir terör" ifadesini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağını da paylaşan Owys663'ün bu tweet'i kısa süre sonra kaldırıldı ve kullanıcı profili silindi.

Suriye'deki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üyesi olan İngiltere, daha önce birkaç kez terör örgütünün tehditlerine hedef olmuştu.

22 Mart 2017'de başkent Londra'da yaşanan terör saldırısında bir DEAŞ sempatizanı aracını insanların içine sürerek 6 kişinin ölümüne neden olmuş, ardından bir polisi bıçaklamaya çalışırken vurularak etkisiz hale getirilmişti. (Star)

SON DAKİKA: LONDRA'DA TERÖR SALDIRISI