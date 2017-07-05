Almanya hainleri işte böyle koruyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın, Türkiye düşmanlarının nasıl koruyup kolladığına dair ortaya yeni kanıtlar çıkmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yayın organı Yeni Özgür Politika dün, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile Van ili Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin PKK'lılarca öldürüldüğünü yazdı ve "İşbirlikçileri yaşatmayacağız" manşeti attı. PKK'nın yasaklı olmasına rağmen terör örgütü yayını rahatça AK Partili siyasetçileri hedef gösterip tehditler savururken Almanya duruma seyirci kaldı. PKK'nın yayın organı politikacıları hedef gösterip her gün terör propagandası yaparken Almanya, FETÖ ve PKK'nın oyunlarını deşifre eden Avrupa SABAH'ı ise hedef alıyor. FETÖ'cülerin şikayeti üzerine savcılar devreye girerken, aynı savcılar teröristlere göz yumuyor.Almanya'da kendilerine Siyasi Güzellik Merkezi (Zentrum für Politische Schönheit) adı veren bir grup da önceki gün başbakanlık binası önünde iğrenç bir pankart açtı. Başbakanlığın önüne lüks bir otomobil çeken grup pankarta "Bu otomobili istiyorsan diktatörü öldür" yazılıydı. Pankartın üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz el Suud'un fotoğrafı yer aldı ve bu isimlerin öldürülmesi çağrısı yapıldı. Bu eyleme Alman polisi ise bir süre seyirci kaldı. Geçtiğimiz günlerde Taksim'deki Gezi Parkı'nın karşısındaki otele bir düzenek kurup bildiri dağıtan Enden Morius S.'nin (26) de aynı gruptan olduğu sanılıyor. Morius S.'nin bildirisinde de 'Diktatöre ölüm' ifadesi yer alıyordu. FRANKFURTAlmanya'nıniç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı, yıllık raporunu açıkladı. Raporda PKK'ya para yağdığı itiraf edildi. Buna göre terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri ve topladığı paralar iki kat arttı. PKK Eylül 2015'ten 2016 başına kadar 13 milyon euronun üzerinde para topladı.