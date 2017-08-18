Bakan Berat Albayrak konuşuyor

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;
-Bireysel ve toplumsal okumaları çok yakından takip etmeliyiz
-Türkiye'nin son 10 yılda her yıl sistemin yazdığı senaryoları hep beraber gördük
-Ülkemize yapılmaya çalışılan operasyonlarda perde arkası aydınlatılınca kimlerin ne yaptığını gördük
-Bakanlığımızın çalışanı Cuma Dağ 15 Temmuz gecesi dışarı çıkıyor. Polislerin gitme uyarılarına rağmen üstlerine yürüyor ve eşinin yanında şehit düşüyor
-Tarih boyunca hiçbir düşman devleti bile bu denli şiddete başvurmadı, bunlar ihanetin de ötesinde vahşete imza attı
-Bunlar tarihin bile görmediği ihanet şebekesi, bunların arasında anasına, babasına dahi göz kırpmadan ihanet edenler oldu
-İhanet şebekesinin elemanları dünyada yaptıkları pisliklere devam ediyor, ben zor sabrediyorum. Şahsen dışarıda görsem boğazlamamak için kendimi zor tutardım
-Bir insanın en kutsalı vatanı ve milletidir, öyle beyinleri yıkanmış ki gözleri kararmış
-15 Temmuz'da tarihte görülmemiş bir şekilde bu millet dik durmuştur
-Bu ülke için alın ve akın terimizi akıtmanızı istiyor milletimiz, ağır vebal içindeyiz
-Eski Türkiye'de denetimsizlik çok fazlaydı, yurt dışına devlet desteğiyle kendini yetiştirmek yerine başka vazifelerde bulundular
-Bu topraklarda düşman çok, bitmiyor bitmeyecek
-Türkiye kim ne derse desin çok büyük ve güçlü bir ülke
-Bulduğum yerde en ağır söylemle lafı yapıştırıyorum, dünyaya medeniyet öğreten bir millet olarak bu hastalığı terk edeceğiz
-Bilim ve teknoloji yerine insan ithal edelim fikrine büründüler
-İlim neredeyse en iyisini, en güzelini öğrenip ülkemizde uygulayacağız
-Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 15 Temmuz'da bunun en güzel örneğini gördük
-İhanet edenler elbet olacak ama bunlar azınlıktadır, daha da azalacak. Hakikatı kandıramayacaklar, iyilik kazanacak
-FETÖ'cüler kazanabilmek için soruları çaldı, kumpas kurdu. Kısacası her yolu denedi
-Brezilya ve Venezuela'nın başına gelenleri takip edin. Bakın oralarda da bu şekilde girişimler var
-Tam dinamikler değişime girerken dışarıdan çok ilginç müdahaleler geliyor
-Türkiye ihracatı 30 milyar dolarlardan 150 milyar dolarlara çıktı