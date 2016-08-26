Cizre'de bomba yüklü araçla hain saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, saldırıda 11 polis şehit oldu, 78 kişi de yaralandı.

Şırnak Valiliğinden edinilen ilk bilgilere göre, Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, 11 polis şehit oldu, saldırıda 78 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazıları helikopterle çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

SALDIRI PATLAYICI YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak Valiliğunden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde 06.45 civarında PKK terör örgütünce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Birim Amirliğinin bulunduğu bina girişine patlayıcı yüklü hafriyat kamyonu ile intihar saldırısında bulunulduğu belirtildi.

Hain saldırıda 11 polis memurunun şehit olduğu 3 sivil ile 75 polis memurunun yaralandığı belirtilen açıklamada, 4'ü ağır 5 yaralanın Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne, 4 yaralının Mardin Devlet Hastanesine sevk edildiği ifade edilerek, "2 yaralının Cizre Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Diğer yaralılar birkaç saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecek." denildi.

"TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cizre'de şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığıyla sabır ve yaralananlara da acil şifalar diledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Birliğimize ve bütünlüğümüze kasteden gözü dönmüş taşeron cinayet örgütleri ve patronları şunu bilsinler: Türkiye'ye diz çöktüremeyeceksiniz." görüşünü paylaştı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından, Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırının ardından bölgeye 12 ambulans, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 2 helikopterin sevk edilerek müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cizre'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle, Şırnak'taki hastanelerin sağlık personelinin acil göreve çağrıldığı ve hastaneye intikal ettirildiği belirtildi.Olaya 12 ambulans, UMKE ve 2 helikopterle müdahale edildiğinin bildirildiği açıklamada, uçak ambulansın da hazır bekletildiği, çevre illerdeki hastanelerin de teyakkuza geçirildiği kaydedildi.

VALİLİK: 11 POLİS ŞEHİT, 78 YARALI

Şırnak Valiliği, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne PKK'lı teröristlerin bomba yükledikleri hafriyat kamyonu ile düzenlediği saldırının intihar saldırısı olduğunu, 11 polisin şehit olduğunu, 75 polis, 3 sivil olmak üzere 78 kişinin yaralandığını açıkladı. Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz Cizre ilçesinde bu sabah saat 06.45 civarında PKK Terör örgütünce Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Birim Amirliği'nin bulunduğu bina girişine patlayıcı yüklü hafriyat kamyonu ile intihar saldırısında bulunulmuş olup; hain saldırı sonucu 11 polis memurumuz şehit olmuştur. 3 sivil 75 polis memuru olmak üzere toplam 78 yaralımız mevcut olup bunlardan 4'ü ağır olmak üzere 5 yaralımız Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne, 4 yaralımız Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 2 yaralımızın Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam etmektedir. Diğer yaralılarımız birkaç saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir. Konu ile ilgili çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Şehit Polislerimize Allahtan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

CİZRE'DE POLİS KONTROL NOKTASINA TERÖR SALDIRISI