ByLock için 3 kategorili soruşturma başlatıldı

İstihbarat, FETÖ’nün de kullandığı şifreli haberleşme ByLock’u mercek altına aldı. Kullanıcılar kırmızı, turuncu, mavi diye listelendi.

FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı anlaşılınca istihbarat, Türkiye'de kriptolu haberleşme sistemi ByLock yüklü hatları 3 kategoride tasnifledi. Uygulamayı yoğun kullandığı tespit edilen ve kullanıcı kimlikleri de belirlenenler, kırmızı listede yer aldı. "Hata payı en az liste" notu düşüldü.



BİNLERCE KİŞİ SORUŞTURULDU

Turuncu listede, uygulamanın kullanıldığı ama kullananın net tespit edilemediği hatlar yer aldı. Mavi liste, uygulamayı kullanmış olabileceklerden oluştu. "Önemsiz bir hat, önemli bir başkasınca kullanılmış olabilir" denilen raporla, binlerce kişi soruşturuldu, gözaltına alındı.



SÖZDE DARBE BİLDİRİSİNİ "BYLOCK"TAN OKUDULAR

FETÖ/PDY'nin gizli yazışmaları için kullandığı Bylock'u deşifre eden istihbarat birimleri, uygulamayı kullananlar üzerinden 'kırmızı', 'turuncu' ve 'mavi' liste oluşturdu. 'Kırmızı' listedeki isimlerin, FETÖ ile yüzde 99 bağlantısı olduğu raporda yer aldı.

15 TEMMUZ darbe girişiminin ardından, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınarak deşifre edildi. İstihbarat birimleri, tüm ByLock kullanıcılarını 3 kategoriye ayırdı. Kırmızı, turuncu ve mavi liste adı verilen kategorilere göre de gözaltı işlemleri başlatıldı.

İstihbarat birimlerinin hazırlamış olduğu ByLock'la ilgili rapora, HABERTÜRK ulaştı. Raporda, ByLock kullanıcıları şöyle sınıflandırıldı:

KIRMIZI LİSTE: Listelerde kırmızı olarak işaretlenen kişilerin uygulamayı kullandığı teyit edildi. Kullanıcı kimlikleri de belirlendi. Hata payının en az olduğu kırmızı listede hata tespit oranının yüzde 1 ile binde 1 oranında olacağı kaydedildi.

TURUNCU LİSTE: Listelerde turuncu olarak işaretlenmiş kişilerin uygulamayı kullandığı belirlendi. Kişinin uygulamaya ait hangi kimliği kulandığının tespitine imkân vereceği veri elde edilemedi.



BYLOCK'ÇULAR TUTUKLANDI

MAVİ LİSTE: Bu listede yer alan kişilerin uygulamayı kullanmış olabilecekleri değerlendirilmekle birlikte teyit ve tekzip etmeye imkân sağlayacak ölçüde veri kaydı elde edilemediği yer aldı.



'YAKINI OLABİLİR' DEĞERLENDİRMESİ

Raporda yer alan tespitlere göre, kullanıcı tespit aşamasında, kimin hangi hat üzerinden ne tür bir bağlantı yaptığı bilgileri de incelendi. Kendi üzerine alınan ADSL ve GSM hatları belirlendi. ADSL hattının kablosuz internet üzerinden paylaştırıldığı dikkate alınarak abonelik sahibinin bir yakını olabileceği de değerlendirildi. Bazı kişilerin kendisini kamufle edebilmek adına, üzerine kayıtlı olmayan hatları kullanıyor olabileceği de öngörüldü.

Raporda ayrıca, "Önemsiz görülen bir kişiye ait hattın önemli başka bir kişi tarafından kullanılmış olma ihtimali de dikkate alınmalıdır" değerlendirmesine yer verildi. İstihbarat birimlerinin hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda binlerce kişi hakkında soruşturma açıldı ve gözaltı kararı alınarak operasyonlar başlatıldı. Şimdiye kadar ByLock kullanan binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SÖZDE DARBE BİLDİRİSİNİ “BYLOCK”TAN OKUDULAR

YAKINI OLABİLİR' DEĞERLENDİRMESİ

Raporda yer alan tespitlere göre, kullanıcı tespit aşamasında, kimin hangi hat üzerinden ne tür bir bağlantı yaptığı bilgileri de incelendi. Kendi üzerine alınan ADSL ve GSM hatları belirlendi. ADSL hattının kablosuz internet üzerinden paylaştırıldığı dikkate alınarak abonelik sahibinin bir yakını olabileceği de değerlendirildi. Bazı kişilerin kendisini kamufle edebilmek adına, üzerine kayıtlı olmayan hatları kullanıyor olabileceği de öngörüldü.

Raporda ayrıca, "Önemsiz görülen bir kişiye ait hattın önemli başka bir kişi tarafından kullanılmış olma ihtimali de dikkate alınmalıdır" değerlendirmesine yer verildi. İstihbarat birimlerinin hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda binlerce kişi hakkında soruşturma açıldı ve gözaltı kararı alınarak operasyonlar başlatıldı. Şimdiye kadar ByLock kullanan binlerce kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



BYLOCK: ŞİFRELİ YAZIŞMA



BYLOCK resmi olarak Google Play Store'da olmayan anlık bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp, Viber ve Tango uygulamaları gibi çalışıyor. Ancak ByLock'un en büyük farkı şifreli ve kriptolu yazışmaların yapılmasına olanak sağlaması. ByLock üzerinden yapılan yazışmalar, sadece mesajı gönderen ve alan kişiler tarafından belirlenen şifre girildiği takdirde görülebiliyor. Aksi halde yazışmaların okunması ve ele geçirilmesi mümkün olmuyor. Eagle uygulaması da güvenlik düzeyi yüksek mesajlaşma seçeneği sunuyor. Farklı şifreleme yöntemleri ile haberleşme sağlanıyor. (Habertürk)