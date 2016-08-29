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Başbakanlık'tan flaş Fırat Kalkanı açıklaması

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 01:55 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 05:48
Başbakanlık'tan flaş Fırat Kalkanı açıklaması
Başbakanlık'tan flaş Fırat Kalkanı açıklaması

Başbakanlık'tan Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde ise 3 köyün terörist unsurlardan temizlendiği bildirildi

Başbakanlık Koordinasyon Merkezince, "Fırat Kalkanı" harekatı kapsamında, Cerablus bölgesinde 10, Rai bölgesinde ise 3 köyün terörist unsurlardan temizlendiği, köylerin ÖSO kontrolüne geçtiği bildirildi. Açıklamada harekat sırasında sivillerin vurulduğuna veya alındığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı, bölgedeki sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

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