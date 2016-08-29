Darbeciler de o binaya geldi

Gülen’in eski sağ kolu Latif Erdoğan, Altunizade’deki FETÖ üssü gibi FEM binasının sırlarını anlattı: Darbeci subayların hepsini orada gördüm. Tüm örgütsel toplantılar o binada yapılırdı
FETÖ'nün İstanbul- Altunizade'deki gizli dehlizlerle dolu casusluk üssünü andıran merkezini Fetullah Gülen'le birlikte o binada yıllarını geçiren Latif Erdoğan değerlendirdi. Gizli geçitlerin sırrını SABAH'a anlatan Erdoğan, "Emniyetteki sorguları sırasında merdivende çekilmiş meşhur fotoğrafta yer alan darbeci askerlerden, Akın Öztürk haricinde tamamını o binada gördüm" dedi. Altunizade'de SABAH'ın fotoğrafladığı FEM Dershanesi'nin 5'inci katındaki Gülen'in üssünü anlatan Latif Erdoğan, Gülen'in müstakil bir evde kalmayıp da dershane binasında kalmasının "kamuflaj amaçlı" olduğunu söyledi. Erdoğan, örgütün Altunizade'deki, casusluk tesisini andıran binada neler yaptığını şöyle anlattı:
SABAH FETÖ’NÜN İNİNE GİRDİ
3-4 KEZ TA DİLATAN GEÇTİ
"Genelde FEM Dershanesi'nin personeli olmayan, talebeyle ilişiği olmayanlar Gülen'le görüşeceği veya kendi aralarında toplantı yapacağı zaman evvela arabalarla gelir, garaja girerdi. Yayan gelinmezdi. Garajdan özel bir asansörle en üst kata çıkılırdı.
Otel odası gibi kullanılan odalara misafirhane denir. Dışarıdan gelenler için, 100-200 kişinin kalabileceği odalar olurdu.
Binada sonradan çok değişiklik yapıldı. 3-4 kez tadilattan geçirildi. İlk başta 2 katlıydı.
İŞTE FETÖ'NÜN OKULLARI İÇİN YENİ PLANI!
500 BİN DOLARLIK AKVARYUM
Özel odasını ve tüm ayrıntıları kendisi dışında Cevdet Türkyolu bilir.
Bina o dönem çok şatafatlı yapılmıştı. O günkü parayla 500 bin dolar tutarında akvaryum vardı. Bir oda kadar büyük bir akvaryumdu. İçinde yüzlerce çeşit balık vardı. Onun yemi, bakımı ayrı bir işti. Akvaryumun özel bakıcısı vardı.
Her türlü örgütsel toplantı orada yapılıyordu. Her gün toplantı olurdu. İl imamları toplantısı ayda bir yapılırdı. Zaman, Samanyolu, Bank Asya gibi kuruluşların haftada bir toplantısı olurdu.
Haftada bir Gülen'le röportaj da yapılırdı. Ben de yaptım. Esnaf tüccar, işadamları çağrılır, dinleyici olarak katılırlardı.
Orası çok hinterlandı geniş bir yerdi, sirkülasyon çok olurdu.
Emniyetteki sorguları sırasında merdivende çekilmiş meşhur fotoğrafta yer alan darbeci askerlerin, Akın Öztürk haricinde, tamamını gördüm. O generallerin kimi o dönem askeri öğrenciydi, kimi de teğmendi. O fotoğraftaki herkesi tanıyorum.
DİĞER OKULLAR DA VAR
Bazen Gülen bir bahaneyle bulunduğu yere gelip gitmeleri yasaklardı. En yakınları bile o dönem yanına gidemez, bulunduğu kata çıkamazdı. Muhtemelen o dönemde yurt içindeki ve dışındaki görüşmelerini yapardı.
Bütün okulların ve dershanelerin üst katında, hem genel toplantılar için hem de Gülen geldiği zaman kalması için böyle üst katlar hazırlanırdı. Ankara'da Samanyolu Koleji, İzmir'de Yamanlar ve Bozyaka'da, Konya'da hep benzer yapılar vardı. Bunların hepsinde özel asansör vardı, giriş çıkışlar doğrudan yukarı olsun, oradaki insanlar gelenleri görmesin diye..."
'MUTLAKA TESLİM ALINMALI'
FETÖ'nün halen yüzde 80 ayakta olduğunu söyleyen Latif Erdoğan, Gülen'in teslim alınmasının çok önemli olduğunu şu cümlelerle vurguladı: "Teslim edilirse bundan sonra bu tür kalkışma ve darbe girişimlerini beceremezler. Örgütün bütün hedefi Gülen'i dünya halifesi yapmaktır. Ama Gülen teslim alınırsa bu gaye boşlukta kalır."
FUTBOL DÜNYASI DA O SALONA GELMİŞ
Latif Erdoğan, firari Hakan Şükür gibi meşhur futbolcuların Gülen'le çekilmiş görüntülerinin olduğu buluşmanın da bu binanın büyük salonunda gerçekleştiğini aktardı. Erdoğan, gazeteciler, siyasiler ve sanat çevresiyle de yine bu binada görüşüldüğünü aktardı.