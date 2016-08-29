Darbeciler de o binaya geldi

Gülen’in eski sağ kolu Latif Erdoğan, Altunizade’deki FETÖ üssü gibi FEM binasının sırlarını anlattı: Darbeci subayların hepsini orada gördüm. Tüm örgütsel toplantılar o binada yapılırdı

FETÖ'nün İstanbul- Altunizade'deki gizli dehlizlerle dolu casusluk üssünü andıran merkezini Fetullah Gülen'le birlikte o binada yıllarını geçiren Latif Erdoğan değerlendirdi. Gizli geçitlerin sırrını SABAH'a anlatan Erdoğan, "Emniyetteki sorguları sırasında merdivende çekilmiş meşhur fotoğrafta yer alan darbeci askerlerden, Akın Öztürk haricinde tamamını o binada gördüm" dedi. Altunizade'de SABAH'ın fotoğrafladığı FEM Dershanesi'nin 5'inci katındaki Gülen'in üssünü anlatan Latif Erdoğan, Gülen'in müstakil bir evde kalmayıp da dershane binasında kalmasının "kamuflaj amaçlı" olduğunu söyledi. Erdoğan, örgütün Altunizade'deki, casusluk tesisini andıran binada neler yaptığını şöyle anlattı:

SABAH FETÖ’NÜN İNİNE GİRDİ



3-4 KEZ TA DİLATAN GEÇTİ

"Genelde FEM Dershanesi'nin personeli olmayan, talebeyle ilişiği olmayanlar Gülen'le görüşeceği veya kendi aralarında toplantı yapacağı zaman evvela arabalarla gelir, garaja girerdi. Yayan gelinmezdi. Garajdan özel bir asansörle en üst kata çıkılırdı.

Otel odası gibi kullanılan odalara misafirhane denir. Dışarıdan gelenler için, 100-200 kişinin kalabileceği odalar olurdu.

Binada sonradan çok değişiklik yapıldı. 3-4 kez tadilattan geçirildi. İlk başta 2 katlıydı.

İŞTE FETÖ'NÜN OKULLARI İÇİN YENİ PLANI!