Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cerablus mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, vatandaşlarının can güvenliğini sağlayacak adımları hem ülke içinde, hem de komşu ülkelerde atmaya kararlıdır. Cerablus harekatı, bu kararlığımızın ve irademizin bir yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, vatandaşlarının can güvenliğini sağlayacak adımları hem ülke içinde, hem de komşu ülkelerde atmaya kararlıdır. Cerablus harekatı, bu kararlığımızın ve irademizin bir yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. 30 Ağustos Zaferi, özellikle bugün ülkemizin birliğine, dirliğine, bu topraklardaki varlığına kasteden terör örgütleri ve şer odakları için ders olmalıdır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında milletimizin ortaya koyduğu tavır, bu topraklarda 'Büyük Taarruz' ruhunun ne kadar diri olduğunun ifadesidir." ifadelerini kullandı.

"Cerablus harekatı irademizin bir yansımasıdır"

Erdoğan, "Türkiye, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, vatandaşlarının can güvenliğini sağlayacak adımları hem ülke toprakları içinde, hem de terör örgütlerinin yuvalandığı komşu ülkelerde atmaya kararlıdır. UluslararasıKoalisyon ile işbirliği içinde 24 Ağustos'ta başlatılan Cerablus harekatı, bu kararlığımızın ve irademizin bir yansımasıdır. Operasyonlarımız, DAİŞ, PKK ve onun Suriye kolu YPG gibi terör örgütleri vatandaşlarımız için bir tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edecektir." diye konuştu.

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