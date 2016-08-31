Başbakan Yıldırm: Kılıçdaroğlu'nu tekrar davet edeceğim

Ankara Keçiören Metro açılışında gündeme dair açıklamalarda da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na adli yıl açılış törenine katılması için yapılan davetin yineleneceğini belirtti.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeme dair açıklamalarından satır başları;

"TERÖR BİTİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"



"Fırat Kalkanı hareketinin iki önemli hedefi var. Güney sınırlarımızı korumak. Roket atıyorlar Kilis'e, Gaziantep'e bu istikrarsızlığın daha fazla sürmesine rıza gösteremezdik. Orada yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için, bir takım silahlı kuvvetler unsurlarımız oraya geçti. Terör unsurları tamamen kaldırılıncaya kadar, tehditler bitinceye kadar faaliyetler devam edecek."

"GENÇLER ARTIK BAŞKA SLOGAN BULSUN"

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ



"Bür süre önce Sayın Kılıçdaroğlu ve Barolar Birliği Başkanı oraya yabancı değil, gittiler ama ne değişti de vazgeçtiler anlamakta zorlanıyoruz. Biz 15 Temmuz ve 7 Ağustos ruhunun yaşatılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben bir kez daha Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Barolar Birliği Başkanı'na bir kez daha davette bulunuyorum. Beştepe'de yapılacak bir toplantının bir otelde yapılmasını tercih etmek herhalde bu ülkenin gücünü göstermiyor. Nitekim MHP Genel Başkanı da genel çağrı yaptı, Sayın Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulundu. Beştepe milletin yeridir."



FIRAT KALKANI OPERASYONU



PYD/YPG PKK'nın uzantısıdır. Bu unsurlar Fırat'ın doğusuna geldikleri yere gideceklerdir. Amerika'nın bu konuda bize taahhüdü vardır.