Ankara Keçiören metrosunun test sürüşünün başlaması töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, " 'Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun' diyorlar. Artık kendilerine başka slogan bulsunlar. Metro bitiyor" ifadelerini kullandı.

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

SİZE YILDIRIM SÖZÜ

Bu metro inşaatı yıllar önce başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Bey metro inşaatlarına başladı. Bir belediye için büyük işler. Bir miktar yaptı. Sonra üzerimize yıktı. yıktı. Ben o zaman bakandım. Cumhurbaşkanımız dedi ki bu metroları bir an önce bitirelim Ankaralıları rahatlatalım. Önce Kızılay-Çayyolu, Sincan-Batıken'i açtık. Şimdi de Keçiören-AKM hattını açacağız. Sene sonunda tamamlanacak İnşallah. Size Yıldırım sözü.

"Keçiören metrosu sene sonunda bitecek"

GENÇLER ARTIK BAŞKA SLOGAN BULSUN

Geçenlerde bu istasyonlardan birisini incelemeye geldiğimizde gazetede bir haber gördüm. 'Sevgilim, aşkımız hiç bitmesin, sürsün Keçiören Metrosu gibi olsun' diyor. Şimdi bu gençlere üzülmesinler başka bir slogan bulsunlar. Keçiören Metrosu artık bitiyor, ama onların aşkları bitmesin, sevgileri devam etsin.

"Gençler artık başka slogan bulsun"

METROYU ÇUBUK'A KADAR UZATACAĞIZ

Bittiği gibi şimdi burada da bitmiyor. Buradan 27 km Çubuk'a kadar da uzatıyoruz. AKM'den Kızılay Meydanı'na kadar 3,5 km daha ilave yapıyoruz. Başkanın kısa günün ticareti, onu da bugün kopardı. Bütün bu Keçiören bittiği zaman Ankara'da raylı sistem 64 kilometreye ulaşmış olacak.

"Metroyu Çubuk'a kadar uzatacağız"

ONLAR KONUŞUR AK PARTİ YAPAR

Onlar konuşur Ak Parti yapar. Daha geçen gün Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarına ayak bastığı günün yıldönümünde Yavuz Sultan Selim Köprüsünü hizmete açtık. Şimdi de Keçiören metrosunu hizmete açıyoruz. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Kuzey ile Güney'i Doğu ile Batı'yı kardeş ettik. Hainler ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar bu milleti asla bölemezler.

"Hainler ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar bu milleti asla bölemezler"

AVRUPALILAR CİYAK CİYAK BAĞIRIYOR

Bizim gurur tablomuz karşımızda şehitlerimizin emaneti. Onları şehit eden hainlere hesap sormak boynumuzun borcudur. Türkiye, çok büyük bir ülke. Türkiye'nin konumu dünyanın merkezidir. Onun için herkesin gözü Türkiye'de. Bölgedeki mazlum, ezilmiş, hakları elinden alınmış milletlerin umudu da Türkiye'dir. İşte bir yandan Suriye'de devam eden bu savaş ve 500 bin masum insan hiç uğruna hayatını kaybetti. 3 milyondan fazla masum, günahsız, kadın, çocuk, genç, ihtiyar memleketimize geldi, onları misafir ettik. Bize yakışan da budur. Bu asil millete yakışan da budur. Avrupalılar ciyak ciyak bağırıyorlar. Bizim tarihimizde, geçmişimizde insanlık var, insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışı var.

TOPUNUZ BİRLİKTE GELSİN

15 Temmuz'da FETÖ hain örgütünün dersini verdiniz. Ama bu terör örgütleri aynen, aynı akılın emrindeler. Kim gelirse gelsin, topunuz birlikte gelsin, karşınızda dimdik duran 79 milyon vatan evladı var. Bu millet sahip çıktıkça hiçbir şer odağı, hiçbir terör örgütü bu ülkede, bu topraklarda barınamayacaktır.

ANKARA HIZLI TRENİN MERKEZİ OLUYOR

Bakın Ankara hızlı trenin merkezi oluyor. Yeni bir gar yapıyoruz. Ankara Garı bitmeye yaklaştı. Şimdi İstanbul'a Eskişehir'e bilecik'e hızlı trenle gidiyorsunuz. Ama 2019'da Sivas'a iki saatte gideceksiniz. İzmir'e, Bursa'ya, Kayseri'ye gideceksiniz. Ak Parti iktidarlarına da Ankaralılara da bu yakışır.

"Ankara hızlı trenin merkezi oluyor"

GAZİNO İSTASYONUNUN İSMİ DEĞİŞTİ

Gazino istasyonu diye bir istiasyon var. Şimdi size bir teklifim var. Bu istasyonun adını Şehitler İstasyonu yapalımmı? Hayırlı uğurlu olsun. Şehitler İstasyonu Keçiören metrosunun başlangıç noktasıdır.

Gazino istasyonunun ismi değişti