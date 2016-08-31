Yalanları ifşa oldu

Türkiye'nin "sınırımızda YPG'yi görmek istemiyoruz" tepkisi sonrasında ABD tarafından oluşturulan yapıda, Arap unsurların da olması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Nisan ayında kurulan DSG, "Menbiç Askeri Konseyi" adıyla geçen mayısta Fırat'ın batısında DAEŞ kontrolündeki Menbiç'i işgal etti. 12 Ağustos'ta burayı ele geçiren örgüt, daha sonra Cerablus'a yönelirken, 24 Ağustos'ta Türkiye'nin "Fırat Kalkanı" operasyonu" başladı. Öldürülen örgüt üyelerinin tamamının, YPG üniformalı olduğu ve PKK elebaşısının armalarını taşıdığı ortaya çıktı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Menbiç'te öldürülen 3 ABD'li teröristin de YPG üniforması altında savaştığı ortaya çıktı.

PYD/YPG'DEN SURİYELİ SİVİLLERE YÖNELİK KORKUNÇ PLAN

ABD'Lİ TERÖRİSTLER İÇİN RESMİ TÖREN

Menbiç'te öldürülen ABD'li 3 YPG'li terörist (üstte), Irak'ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye Havalimanı'ndaki tören sonrası ABD'ye gönderildi. Barzani'ye yakın Rudaw sitesinin haberine göre Jordaan Andrew, Well Savage ve Levi Jonson adlı teröristler için düzenlenen törene, ABD Erbil Başkonsolosluğu'nun temsilcisi de katıldı. Terör örgütü PYD, Demokratik Suriye Güçleri adıyla geçen mayısta Menbiç'e saldırmış ve 2.5 aylık kuşatma sonrası kenti işgal etmişti.