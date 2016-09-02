Bütün dikkatler Erdoğan'ın üzerinde olacak!

İlhan Toprak - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nı dünya liderlerine anlatacak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hangzhou şehrinde, 4-5 Eylül'de düzenlecek G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde tüm dikkatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde olacak.

Erdoğan'ın, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak bugün Çin'e gelmesi bekleniyor. Cinping ile görüşecek olan Erdoğan, resmi temaslarının ardından, G20 devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacak.

ERDOĞAN, OBAMA VE PUTİN’LE G-20’DE BULUŞACAK

Zirve'deki ilk temasını Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirecek Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, AB ülkelerinin başbakanlarının da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u da kabul edecek olan Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande , Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalyan Başbakanı Matteo Renzi ile de dörtlü zirvede bir araya gelmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl ev sahipliğinde gerçekleşen G20 toplantısında dikkat çektiği, terör, terörle mücadele, mülteciler sorunu gibi konuları da Çin'de yeniden gündeme getirecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı darbe girişimi de Erdoğan'ın zirveye katılan hükümet ve devlet başkanlarıyla paylaşacağı önemli konular arasında yer alıyor. Erdoğan'ın, ABD Başkanı Obama ile ikili görüşmesinde terör örgütü liderinin iade edilmesine ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanmasını ve Türk halkının bu yöndeki beklentilerini ileteceği belirtildi.

AB ülkelerinin 15 Temmuz darbe girişimine karşı tutumlarını, bu ülkelerin liderleriyle yapacağı ikili görüşmelerde gündeme getirecek Erdoğan, FETÖ'nün bu ülkelerdeki yapılanmasına karşı da uyarıda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin de dünya liderlerini bilgilendirecek.

1999 yılında Köln'de gerçekleştirilen G-7 (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) Liderler Zirvesi'nde yeni bir danışma kurulunun oluşturulması kararı alındı. Grup 20 veya kısa adıyla G20, ABD'nin başkenti Washington'da 26 Eylül 1999'da yapılan Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının toplantısında kuruldu. Bakanlar düzeyindeki G20 toplantıları, 1999 ve 2001'de Kanada'da, 2002'de Hindistan'da, 2003'de Meksika'da, 2004'te Almanya'da, 2005'te Çin'de, 2006'da Avustralya'da, 2007'de Güney Afrika'da gerçekleşti.

Bu yıl dokuzuncusu yapılacak G20 toplantıları, 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizin ardından devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleştirilmeye başlandı. İlk toplantı aynı yıl Brezilya'da, ikinci ve üçüncü toplantılar Londra ve Washington'da gerçekleştirildi. Bu üç toplantıya da Erdoğan, başbakan sıfatıyla Türkiye'yi temsilen katıldı.

Devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı G20 toplantısının dördüncüsü Güney Kore'nin Başkenti Seul'de, beşincisi Fransa'nın Cannes kentinde, altıncısı Meksika'nın Los Cabos şehrinde, altıncısı Rusya'nın Sent Petersburg kentinde düzenlendi. Bu toplantıların da tamamına başbakan sıfatıyla Erdoğan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmadı tek zirve ise 15-16 Kasım 2014'de Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen 7. toplantı oldu. Bu toplantıya, Başbakan sıfatıyla Ahmet Davutoğlu katıldı.

ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE 8. LİDERLER ZİRVESİ ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinde üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını, 15-16 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi ile başarıyla tamamladı ve 1 Aralık 2015 itibariyle Çin'e devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki dönem başkanlığı süresince Türkiye, 10 tanesi bakan düzeyinde olmak üzere yaklaşık 60 resmi toplantı düzenledi. Bu toplantılara 15 bin civarında katılımcı iştirak etti. Antalya Liderler Zirvesine yaklaşık 10 bin kişi katılırken, Zirve çoğu yabancı olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 basın mensubu tarafından takip edildi.