‘PYD, DAEŞ’den ele geçirdiği petrolü ABD’ye satıyor’

Şanlıurfa’da teslim olan PYD’li terörist İ.B., “ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya uçaklarla 50 bin ton civarında mühimmat yardımı yaptı” dedi. İ.B., PYD’nin Amerikan şirketlerine petrol sattığını da iddia etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde jandarma komutanlığına ağustos ayının başında teslim olan terör örgütü PYD/ YPG üyesi İ.B.'nin, PYD'ye nasıl mühimmat yardımı yapıldığını anlattığı öğrenildi. 2 yıl önce örgüte katıldığını anlatan İ.B.'nin, ifadesinde "ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya uçaklarla 50 bin ton civarında mühimmat yardımı yaptı" dediği bildirildi.

Terör örgütünün darbe girişimini fırsat bilerek Türkiye'de sözde Amed kantonunu oluşturmayı da planladığını belirten İ.B.'nin, "Sınır iller başta olmak üzere Kürt halkının yoğun olduğu yerlerde halkı kışkırtarak eylem yapmayı planlıyorlar. Örgütün asıl amacı Fırat Nehri'nin batısında, Rakka ve Cerablus'u da kapsayacak şekilde Akdeniz'e kadar olan bölgeyi ele geçirerek bir koridor oluşturmaktır" dediği öğrenildi.

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PYD'nin, IŞİD'in elinden aldığı bölgelerdeki petrol kuyularında da kontrolü sağladığını dile getiren İ.B.'nin, "Örgüt, önce Esad, sonra da IŞİD'in elinde bulunan petrol rafinerilerini ele geçirdi ve ABD'li şirketlere petrol satışı yapmaya başladı. Bu satışlardan elde edilen paralar ise İsviçre bankalarına aktarılıyor" dediği kaydedildi.(Habertürk)