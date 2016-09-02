Van'da PKK'lılarla çatışma

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında dün çıkan ve 1 asker ile 1 geçici köy korucusunun şehit olduğu çatışmalarda, 2 köy korucusu daha şehit oldu. Çaldıran'da devam eden operasyonda şehit sayısı 4'e yükseldi.

Van'ın Çaldıran İlçesi'nin Tendürek Dağı Bölgesi'nde dün güvenlik güçleri tarafından sürdürülen operasyonlar sırasında bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk ateşte geçici köy korucusu İhsan Taş şehit olurken, 4 korucu da yaralandı. Aynı çatışmada jandarma uzman çavuş Murat Kasım'ın de şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonlar genişletildi.

BÖLGEYE ÖZEL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Hava destekli olarak sürdürülen operasyonlarda bölgeye özel takviye ekipler de sevk edildi. Tendürek bölgesindeki gece de devam eden çatışmalarda kardeş çocukları olan köy korucuları Mehmet ve Muzaffer Aladağ da şehit düştü.

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