10 milyon lirayı Gülen’in diyabeti için hortumladı

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in şeker hastalığına çare bulabilmek için 60 milyon liraya özel bir merkez kurdurduğu ortaya çıktı. FETÖ üyesi olmaktan aranan Gülen'in doktoru Prof. Dr. Tuncay Delibaşı, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK üzerinden 10 milyon lira ödenek alarak Pankreas Adacık Hücre Nakil Merkezi'ni kurdu. Ancak merkez Gülen'in diyabetine çare bulabilmek için yine FETÖ üyesi olan 13 kişilik bir ekiple çalışma yaptı.



ABD VE İSRAİL'E SATILDI

Merkezin sadece Gülen'e çare olmak için çalıştığı, bağışlanan pankreasların insanlara nakil etmek yerine hayvan deneylerinde kullanıldığı ortaya çıkınca anlaşıldı. Pankreaslardan izole edilen hücreler hayvanlar üzerinde denendi. Amaç Gülen'in pankreasına kök hücre nakli yapmaktı. Konuyla ilgili Ankara Başsavcılığı'nın Delibaşı hakkında yaklaşık bir yıldır soruşturma yürüttüğü de ortaya çıkmıştı. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede Delibaşı deneylerde kullanılmak üzere gereken pankreasların temini için Sağlık Bakanlığı'ndan bir genelge çıkarttırarak, hastanelerde beyin ölümü gerçekleşen vakalardan ailelerin onayıyla yapılan organ bağışlarında, pankreasların kendi merkezlerine gönderilmesi talimatını yürürlüğe soktu. Merkeze bağışlanan pankreaslardan bir kısmı ABD ve İsrail'deki hastalara kişi başı 500 bin dolardan satıldı.