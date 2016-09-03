İkinci cephe açıldı! Teröristler kaçmaya başladı

24 Ağustos'ta Cerablus'a koalisyon devletlerinin desteğiyle sınır ötesi harekât başlatan Türkiye, Fırat Kalkanı harekâtının ikinci aşamasına geçti. TSK’ya ait tank ve zırhlı araçlar, bugün Kilis'in Elbeyli ilçesinden Çobanbey kasabasına girdi. Genelkurmay, DAEŞ teröristlerinin mevzilerini bırakarak araçlarıyla kaçtıklarını duyurdu.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki terör tehditlerine karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda bir grup TSK zırhlısı, Kilis'in Elbeyli ilçesinden Suriye tarafına geçti.

İKİNCİ CEPHENİN STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

Çobanbey ilçesine giren TSK unsurları, burada ÖSO'nun terör örgütü DAEŞ'e karşı ileri harekatını destekleyecek -Harekatın Cerablus ayağındaki ilerlemelerden sonra Çobanbey'de başlayan süreç, Azez-Cerablus hattının DAEŞ'ten arındırılması için stratejik önem taşıyor.

ÇOK SAYIDA ZIRHLI ARAÇ İLÇEYE GİRDİ

Suriye'nin kuzeyindeki terör tehditlerine karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait zırhlı araçlar, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek vermek amacıyla sınırdan Suriye tarafındaki Çobanbey ilçesine geçti. Kilis ilinin Elbeyli ilçesinden geçiş yapan TSK unsurları çok sayıda zırhlı araçtan oluşuyor. Suriye sınırında, Halep'in kuzeydoğusunda bulunan Çobanbey ilçesi, DAEŞ'le savaşan Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde.

SON AYLARDA SIK SIK EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Yine muhaliflerin kontrolünde olan Azez ilçesinin komşusu olan Çobanbey, son aylarda ÖSO ve DAEŞ arasındaki çatışmalarda sık sık el değiştirmişti.

TSK'nın terör tehditlerini bertaraf ederek sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, ÖSO güçleri, Cerablus'un yanı sıra, batıdaki Çobanbey ilçe merkezinden de ilerleyerek Türkiye sınırı boyunca bazı köylerin kontrolünü ele geçirmişti.

Muhalifler, Fırat'ın batı yakasında yer alan Cerablus'ta, ilçenin güneyinde Sucu Çayı'na kadar olan bölgeyi terör örgütleri DAEŞ ve PYD/PKK'dan arındırmıştı.

ÇOBANBEY HAMLESİ, FIRAT KALKANI'NIN YENİ EVRESİ

ÖSO'nun Çobanbey'deki hamlesi, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yeni bir evresi olarak görülüyor. Harekatın yeni evresiyle Azez-Cerablus hattının terör unsurlarından temizlenmesi bekleniyor.

DAEŞ MEVZİLERİ BIRAKARAK KAÇIYOR

Genelkurmay Başkanlığınca, Kilis'in güneyindeki DEAŞ havan mevzilerinden Kilis'e atılan 3 mermiye karşılık olarak, sınırda bulunan hedef tespit radarlarıyla atışın yapıldığı iki silah mevzisinin yerlerinin derhal tespit edildiği belirtilerek, "Fırtına obüsleriyle misliyle mukabele kapsamında 16 atım icra edildi. Yapılan atışlar sonucunda her iki silah mevzisi ve hemen yanı başında bulunan koruganlar tam isabetle vurularak, orada bulunan DEAŞ teröristleriyle beraber imha edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığından, Kilis kent merkezine düşen roket mermileriyle ilgili açıklama yapıldı.

FIRTINA OBÜSLERİYLE 16 ATIM YAPILDI

Buna göre, Kilis'in güneyindeki DEAŞ havan mevzilerinden Kilis'e atılan 3 mermiye karşılık olarak, sınırda bulunan hedef tespit radarlarıyla atışın yapıldı, iki silah mevzisinin yerleri derhal tespit edildi. Fırtına obüsleriyle misliyle mukabele kapsamında 16 atım icra edildi.

TERÖRİSTLER İMHA EDİLDİ

Yapılan atışlar sonucunda her iki silah mevzisi ve hemen yanı başında bulunan koruganlar tam isabetle vurularak, orada bulunan DEAŞ teröristleriyle beraber imha edildi.

"DEAŞ, BARINMA ALANLARI VE SİLAH MEVZİLERİNİN ÇOĞUNU KAYBETMİŞTİR"

Açıklamada ayrıca, koalisyon çerçevesinde Fırat Kalkanı Operasyonu'nun bölgede planlandığı şekilde devam ettiği bilgisi de verildi. Çok sayıda DEAŞ teröristinin, koalisyon güçlerince desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin önünden bulundukları mevzileri terk ederek araçlarıyla kaçtıklarının gözlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"24 Ağustos'ta başlayan ve yoğun hava destekli devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'nda büyük kayıplar veren DEAŞ, barınma alanları ve silah mevzilerinin çoğunu kaybetmiştir. Açıkta kalan unsurlarının direnmeleri oldukça güçleşmiştir. Terör örgütlerince kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir.

SİVİL ZAİYATIN MEYDANA GELMEMESİ İÇİN SON TEKNOLOJİK YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Bu kapsamda sivil zayiatın meydana gelmemesi maksadıyla son teknolojik yöntemler kullanılmakta, buna ilişkin tüm tedbirler alınmakta, elde edilen görüntü ve tespitlerle, hedefler hassasiyetle saptanmakta, hedeflerin sivil yerleşim yerlerine belirli kıstaslardan daha yakın olmamasına ve sivillerin zarar görmemesine mutlak şekilde dikkat edilmektedir."