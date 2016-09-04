Suriye Harekatı'nın 13. gününde TSK'dan önemli açıklama

Türkiye'nin ÖSO'yu destekleyerek başlattığı Suriye operasyonunda 13. güne girildi. TSK DAEŞ'a karşı gerçekleştirilen operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

TSK'dan açıklama, "Harekâtın 12'nci gününde Tuvayran, Kubba Turkuman, El Kadı, Tall Ar, Es Suveydah, Vukuf ve Tall Battal bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 83 hedef FIRTINA obüsleriyle 293 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur. 24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekâtının başladığı günden bugüne kadar toplam 383 hedefe 1599 atım yapılmıştır."

CERABLUS'TAKİ DAEŞ İZLERİ SİLİNİYOR