Yine çark etti

Yenikapı’da birliktelik görüntüsü çizen Kemal Kılıçdaroğlu önce adli yıl açılışına katılmadı. Dünkü açıklamalarıyla da Yenikapı ruhundan tamamen uzaklaştı: KHK’lara karşıyız. OHAL’in devam etmesini istemiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı Mitingi'ne katılarak oluşan birliktelik ruhunu bir ay bile sürdüremedi. Geçen hafta adli yıl açılışı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmeyi reddeden Kılıçdaroğlu, önceki gün ABD Büyükelçisi John Bass ile görüştükten sonra dün haber kanallarının genel yayın yönetmenleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Yenikapı ruhu için "Yenikapı ruhundan çok daha güçlü demokrasi bekliyorduk, bu olmadı. Biz itiraz etmezsek sivil darbe olur" yanıtını verdi. Darbe girişimi sonrası yapılan uygulamaları da eleştiren Kılıçdaroğlu "TBMM'deki darbe izleri hemen kaldırılsın" derken, parti olarak kanun hükmünde kararnamelere ve OHAL'e de karşı olduklarını belirtti. Toplantı içinden alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, darbe döneminin Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'nın adının yazılı olduğunun ifade edildiği bir kitapçığın bulunduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu bahsi geçen kitapçığı görmediğini ancak bu şekilde bir duyum aldığını belirtti.

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